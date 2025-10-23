Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
Foto: Soeren Stache
Bundespräsident Steinmeier auf Staatsbesuch in Österreich
Herzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel.
Foto: Yves Herman
Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in Portland
Foto: Jenny Kane
Ein Arbeiter führt Schweißarbeiten im Ersatzneubau der Elsenbrücke in Berlin durch, nachdem das letzte Stahlbauteil eingehoben und montiert wurde.
Foto: Lilli Förter
Eine Eckfahne mit dem Logo des FC Bayern München vor dem Spiel gegen den FC Brügge.
Foto: Sven Hoppe
Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards »Blauer Panther« in der BMW Welt in München auf der Bühne.
Foto: Felix Hörhager
Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking.
Foto: Ng Han Guan
Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel »Lusitanien« werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt.
Foto: Rolf Vennenbernd
