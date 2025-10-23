DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251022-930-195428/51 / 8Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.Foto: Soeren Stache1/8Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.Foto: Soeren StacheHerzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel.Foto: Yves Herman2/8Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in PortlandFoto: Jenny Kane3/8Ein Arbeiter führt Schweißarbeiten im Ersatzneubau der Elsenbrücke in Berlin durch, nachdem das letzte Stahlbauteil eingehoben und montiert wurde.Foto: Lilli Förter4/8Eine Eckfahne mit dem Logo des FC Bayern München vor dem Spiel gegen den FC Brügge.Foto: Sven Hoppe5/8Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards »Blauer Panther« in der BMW Welt in München auf der Bühne.Foto: Felix Hörhager6/8Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking.Foto: Ng Han Guan7/8Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel »Lusitanien« werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt.Foto: Rolf Vennenbernd8/8