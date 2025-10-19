DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251019-930-178980/31 / 9Einbruch im Louvre: Diebe steigen mit Möbelaufzug ein und stehlen Napoleon-SchmuckFoto: Dimitar Dilkoff1/9Einbruch im Louvre: Diebe steigen mit Möbelaufzug ein und stehlen Napoleon-SchmuckFoto: Dimitar DilkoffZerstörten Wohnung: Palästinenser sitzen in TrümmernFoto: Abdel Kareem Hana2/9Historiker Karl Schlögel erhält den Friedenspreis des Deutschen BuchhandelsFoto: Hannes P. Albert3/9Kim Kardashian erscheint mit verhülltem Kopf bei Academy-GalaFoto: Jordan Strauss4/9Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-BahnFoto: Olga Fedorova5/9Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer »No Kings«-Demonstration teil.Foto: Ethan Swope6/9Eine Kappe brennt und schwelt während einer »No Kings«-Demonstration.Foto: Ethan Swope7/9Polarlichter und der Komet Lemmon »C/2025 A6« (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul8/9Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA.Foto: Eric Gay9/9