Nach 'No Kings'-Protest: Freiheitsstatue fährt U-BahnFoto: Olga FedorovaNach 'No Kings'-Protest: Freiheitsstatue fährt U-BahnFoto: Olga FedorovaEin Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer »No Kings«-Demonstration teil.Foto: Ethan SwopeEine Kappe brennt und schwelt während einer »No Kings«-Demonstration.Foto: Ethan SwopePolarlichter und der Komet Lemmon »C/2025 A6« (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick PleulRed-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA.Foto: Eric Gay