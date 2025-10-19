Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251019-930-178980/2

1 / 5
Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-Bahn
Foto: Olga Fedorova
1/5
»No Kings« Demonstrationen - New York
Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-Bahn
Foto: Olga Fedorova
Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer »No Kings«-Demonstration teil.
Foto: Ethan Swope
2/5
Eine Kappe brennt und schwelt während einer »No Kings«-Demonstration.
Foto: Ethan Swope
3/5
Polarlichter und der Komet Lemmon »C/2025 A6« (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
4/5
Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA.
Foto: Eric Gay
5/5