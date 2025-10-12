DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-152821/81 / 12Unterstützerinnen und Unterstützer jubeln in dem Lokal in dem die Wahlparty der Initiative »Hamburger Zukunftsentscheid« stattfindet.Foto: Georg Wendt1/12Unterstützerinnen und Unterstützer jubeln in dem Lokal in dem die Wahlparty der Initiative »Hamburger Zukunftsentscheid« stattfindet.Foto: Georg WendtStrandbesucher spielen Fußball und Volleyball am Mittelmeer in Tel Aviv.Foto: Francisco Seco2/12Ein Mann geht während eines Sturmes an einsturzgefährdeten Häusern vorbei.Foto: Allison Joyce3/12Mystische Lichterwelten verzaubern die Besucher in der Barbarossahöhle.Foto: Matthias Bein4/12Und Action: Das Team »Die Strohstürmer« rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf.Foto: Hauke-Christian Dittrich5/12Elch Erwin steht nach seinem tagelangen Ausflug in den Schwarzwald im Wildpark PforzheimFoto: Jason Tschepljakow6/12Teilnehmer steigen bei der Schwimmdemonstration gegen das Badeverbot in der Spree in Berlin ins Wasser.Foto: Fabian Sommer7/12Das traditionelle Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau von Pilar ist das Hauptereignis der Fiestas del Pilar.Foto: Ramón Comet8/12Leuchtende Herbstfarben.Foto: Patrick Pleul9/12Die Polizei sucht weiter nach dem achtjährigen Fabian und befragt die Nachbarn und Anwohner.Foto: Stefan Sauer10/12Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza.Foto: Abdel Kareem Hana11/12Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern.Foto: Christoph Reichwein12/12