Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251012-930-152821/8

1 / 12
Unterstützerinnen und Unterstützer jubeln in dem Lokal in dem die Wahlparty der Initiative »Hamburger Zukunftsentscheid« stattfindet.
Foto: Georg Wendt
1/12
Volksentscheide in Hamburg - Zukunftsentscheid
Unterstützerinnen und Unterstützer jubeln in dem Lokal in dem die Wahlparty der Initiative »Hamburger Zukunftsentscheid« stattfindet.
Foto: Georg Wendt
Strandbesucher spielen Fußball und Volleyball am Mittelmeer in Tel Aviv.
Foto: Francisco Seco
2/12
Ein Mann geht während eines Sturmes an einsturzgefährdeten Häusern vorbei.
Foto: Allison Joyce
3/12
Mystische Lichterwelten verzaubern die Besucher in der Barbarossahöhle.
Foto: Matthias Bein
4/12
Und Action: Das Team »Die Strohstürmer« rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
5/12
Elch Erwin steht nach seinem tagelangen Ausflug in den Schwarzwald im Wildpark Pforzheim
Foto: Jason Tschepljakow
6/12
Teilnehmer steigen bei der Schwimmdemonstration gegen das Badeverbot in der Spree in Berlin ins Wasser.
Foto: Fabian Sommer
7/12
Das traditionelle Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau von Pilar ist das Hauptereignis der Fiestas del Pilar.
Foto: Ramón Comet
8/12
Leuchtende Herbstfarben.
Foto: Patrick Pleul
9/12
Die Polizei sucht weiter nach dem achtjährigen Fabian und befragt die Nachbarn und Anwohner.
Foto: Stefan Sauer
10/12
Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza.
Foto: Abdel Kareem Hana
11/12
Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern.
Foto: Christoph Reichwein
12/12