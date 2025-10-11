DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251011-930-149022/31 / 7Die Toilette steht Kopf im Aufbau des ehemaligen Lotsenboots, das vor Sylt angespült worden ist.Foto: Lea Albert1/7Die Toilette steht Kopf im Aufbau des ehemaligen Lotsenboots, das vor Sylt angespült worden ist.Foto: Lea AlbertEin Brautpaar lässt sich am Ufer des Ammersees fotografieren.Foto: Karl-Josef Hildenbrand2/7Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.Foto: Yousef Al Zanoun3/7Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo.Foto: Sue Ogrocki4/7Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor.Foto: Julia Demaree Nikhinson5/7Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim.Foto: Tom Weller6/7Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren.Foto: Jehad Alshrafi7/7