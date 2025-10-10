Hoffnungsvolle Heimkehrer: Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, nachdem sich die israelische Armee aus einigen Gebieten östlich von Chan Junis im südlichen Gazastreifen zurückgezogen hat. Israel und die Hamas haben sich auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt.

Foto: Abed Rahim Khatib

