Traumlandschaft: Die Wümme fließt im Bremer Blockland vorbei an Bäumen, die bereits Herbstfarben tragen.
Foto: Sina Schuldt
Frühsport in der Banken-Stadt: Ein Jogger läuft am frühen Morgen vor der Skyline von Frankfurt am Main.
Foto: Andreas Arnold
Immer schön gleichförmig: Teilnehmer bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Gründung der regierenden Arbeiterpartei zeigen eine Choreographie im nordkoreanischen Pjöngjang.
Foto: Jon Chol Jin
Unter Feuer: Ukrainische Einsatzkräfte arbeiten in Kiew daran, einen Brand nach einem russischen Angriff zu löschen.
Foto: (AP Photo
Nach der Bekanntgabe, dass sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben, versammeln sich Menschen auf dem Geiselplatz in Tel Aviv.
Foto: Ohad Zwigenberg
US-Präsident Donald Trump (M) spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, während Außenminister Marco Rubio, links, und Verteidigungsminister Pete Hegseth, rechts, zusehen.
Foto: Evan Vucci
Menschen, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, waten durch das Meer, nachdem sie erfolglos versucht haben, ein kleines Boot in Gravelines in Frankreich, zu besteigen.
Foto: Gareth Fuller
Besucher des Lichtfestes stellten Kerzen in die große 89 in der Leipziger Innenstadt. Jedes Jahr am 9. Oktober gedenken die Leipziger der Montagsdemonstrationen im Herbst 89, die den Sturz des SED-Regimes zur Folge hatten und den Weg zur Deutschen Wiedervereinigung ebneten.
Foto: Jan Woitas
Menschen versammeln sich an einem Aussichtspunkt, als ein doppelter Regenbogen über dem Dead Horse Point State Park in der Nähe von Moabin den USA erscheint, nachdem die Sonne aufgegangen und ein Gewitter vorbeigezogen ist.