DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251008-930-139344/21 / 5Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum FriedensplanFoto: Abdel Kareem Hana1/5Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum FriedensplanFoto: Abdel Kareem HanaWas da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen HausFoto: Evan Vucci2/5Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award MusikFoto: Soeren Stache3/5Lichtfest Leipzig: Kunstprojekt erinnert an den Herbst ’89Foto: Jan Woitas4/5Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-GermainFoto: Swen Pförtner5/5