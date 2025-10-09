Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251008-930-139344/2

1 / 5
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan
Foto: Abdel Kareem Hana
1/5
Nahostrkonflikt - Deir al-Balah
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan
Foto: Abdel Kareem Hana
Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen Haus
Foto: Evan Vucci
2/5
Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award Musik
Foto: Soeren Stache
3/5
Lichtfest Leipzig: Kunstprojekt erinnert an den Herbst ’89
Foto: Jan Woitas
4/5
Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain
Foto: Swen Pförtner
5/5