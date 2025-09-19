DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250919-930-56995/51 / 13Paris: Nach Wiederaufbau – Notre-Dame-Türme werden wieder für die Besucher geöffnet.Foto: Yoan Valat1/13Paris: Nach Wiederaufbau – Notre-Dame-Türme werden wieder für die Besucher geöffnet.Foto: Yoan ValatOktoberfest-Vorfreude in München – Riesenrad und St. Paul prägen das FestgeländeFoto: Sven Hoppe2/13London: Verkaufsstart des iPhone 17 lockt Fans in die Regent Street.Foto: James Manning3/13Sarah Engels übernimmt Hauptrolle als Satine im Musical »Moulin Rouge« in Köln.Foto: Rolf Vennenbernd4/13Tokio: Sandrina Sprengel startet bei der Leichtathletik-WM für Deutschland im 100m Hürden-SiebenkampfFoto: Michael Kappeler5/13Berlin-Mitte: Weltkriegsbombe aus der Spree geborgen – keine Gefahr für Anwohner.Foto: Michael Ukas6/13Migranten versuchen von Frankreich aus die gefährliche KanalüberquerungFoto: Gareth Fuller7/13Offshore-Photovoltaik-Kraftwerk mit 1,8 Millionen Kilowatt entsteht vor Chinas KüsteFoto: Yang Shiyao8/13Boston: Ig-Nobelpreis für Ernährung geht an Forscherteam für Pizza-Studie mit EidechsenFoto: Robert F. Bukaty9/13Polizisten stehen Teilnehmern einer Demonstration in Paris gegen Haushaltskürzungen gegenüber, zu der die großen Gewerkschaften aufgerufen haben.Foto: Thibault Camus10/13Palästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Abdel Kareem Hana11/13Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen.Foto: Kay Nietfeld12/13US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One.Foto: Evan Vucci13/13