DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Demonstration für verhafteten Ex-Präsidenten Sri Lankas
Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.
Foto: Eranga Jayawardena
In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen.
Foto: Thanassis Stavrakis
2/10
Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach.
Foto: Hannes P. Albert
3/10
Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen.
Foto: Klein
4/10
EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.
Foto: Ross D. Franklin
5/10
Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael.
Foto: Ilia Yefimovich
6/10
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.
Foto: Annegret Hilse
7/10
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.
Foto: Hau Dinh
8/10
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.
Foto: Clara Margais
9/10
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Foto: Bodo Marks
10/10