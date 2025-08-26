DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250825-930-955430/31 / 10Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.Foto: Eranga Jayawardena1/10Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.Foto: Eranga JayawardenaIn Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen.Foto: Thanassis Stavrakis2/10Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach.Foto: Hannes P. Albert3/10Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen.Foto: Klein4/10EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.Foto: Ross D. Franklin5/10Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael.Foto: Ilia Yefimovich6/10Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.Foto: Annegret Hilse7/10Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.Foto: Hau Dinh8/10Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.Foto: Clara Margais9/10Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.Foto: Bodo Marks10/10