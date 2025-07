Eine Wapiti Hirschkuh ernährt sich von flussabwärts geschwemmten Pflanzen, während die Bewohner der Stadt Ruidoso, New Mexico, in ihre Nachbarschaft zurückkehren, um zu sehen, was von ihren Häusern übrig geblieben ist, einen Tag nachdem schwere Überschwemmungen Grundstücke und Wohnwagen entlang des Rio Ruidoso in Ruidoso, New Mexico, weggespült hatten.

Foto: Roberto E. Rosales

