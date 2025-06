80. Jahrestag Ende Zweiter Weltkrieg - Edinburgh: Die schottische Nationalpfeiferin Louise Marshall spielt in der Morgendämmerung am Portobello Beach mit Blick auf den Firth of Forth ein Klagelied auf die Gefallenen zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs.

Foto: Jane Barlow

