Ein Luftbild einer Drohne zeigt gekenterte Boote in Qianxi City in der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Mehrere Menschen starben am Sonntagnachmittag beim Kentern eines Bootes in einem Fluss in der Stadt Qianxi in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.

Foto: Liu Xu

1/2