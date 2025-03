Angehörige und Unterstützer von Israelis, die von der Hamas im Gazastreifen als Geiseln festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil, bei der an 500 Tage Gefangenschaft erinnert und die Freilassung der verbliebenen Geiseln gefordert wird.

Foto: Ariel Schalit

2/6