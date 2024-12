Wellen brechen über die Strandpromenade in Porthcawl in Wales. Millionen von Menschen wurden gewarnt, in ihren Häusern zu bleiben, Tausende sind ohne Strom und Züge wurden gestrichen. Die Regierung warnt vor akuter »Lebensgefahr« durch den Sturm »Darragh«.

Foto: Ben Birchall

1/12