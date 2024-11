Neuer Sichtschutz für die Herbertstraße: Ein Schlosser entfernt einen Bolzen an der alten Sichtschutzanlage am östlichen Eingang der Herbertstraße im Stadtteil St. Pauli. Die denkmalgeschützte Sichtschutzanlage an der Ostseite wird komplett durch eine neue Toranlage ersetzt.

Foto: Marcus Brandt

