Die Luftwaffe will ihre Hilfsflüge über Gaza so lange wie nötig fortsetzen. Stand heute habe sie vier Flüge absolviert mit insgesamt 22 Tonnen an Hilfsgütern an Bord, hieß es. Die Luftwaffe hatte letzte Woche begonnen, vor allem Lebensmittel über Gaza abzuwerfen.

Foto: Sherifa Kästner

