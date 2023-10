Demonstranten stoßen vor Frankreichs Botschaft in Beirut mit der libanesischen Armee und der Bereitschaftspolizei zusammen. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit zahlreichen Opfern ist es in mehreren muslimisch geprägten Ländern zu spontanen Protesten gekommen.

Foto: Bilal Hussein

