Menschen stehen am Morgen Schlange, um ihre Stimme abzugeben. In Simbabwe haben die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen. Präsident Mnangagwa strebt eine zweite und letzte Amtszeit an. In dem Land ist es in der Vergangenheit immer wieder zu gewaltsamen und umstrittenen Wahlen gekommen.

Foto: Uncredited

