Performance-Künstlerinnen hängen nackt an Seilen an einem Kran über dem Seebad Friedrichshagen in Berlin. Das Wasserballett »Kranetude« in dem es um Tanz, Stunts und Wassergeister geht, ist inszeniert von der österreichischen Choreografin und Performancekünstlerin Holzinger.

Foto: Annette Riedl

1/16