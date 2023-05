Kunst in Kiew: Thomas Baumgärtel steht neben einem selbst gestalteten Plakat, das Putin in Sträflingskleidung zeigt mit dem Slogan: »put in prison« (Putin ins Gefängnis!). Der Künstler ist derzeit unterwegs, um die Ukraine in ihrem Freiheitskampf künstlerisch zu unterstützen.

Foto: David Young

