Erst auf den zweiten Blick wird klar: Diese Skulptur ist kein lebendes Tier. Die Künstlerin Tonoian hatte sie in Gedenken an das Walross Freya geschaffen. Das Denkmal in Oslo erinnert nun an das Tier, das 2022 erst Boote versenkte, dann zur Attraktion und schließlich trotz Protesten eingeschläfert wurde.

Foto: Annika Byrde

2/13