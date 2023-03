Stadtradeln im TEAM GEA

Liebe GEA-Leserin, lieber GEA-Leser,

Worum geht’s?

Radeln Sie mit uns in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal ob privat oder beruflich, Hauptsache CO²-frei unterwegs!

Wann wird geradelt?

Bundesweit vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinanderfolgenden Tagen. Reutlingen beteiligt sich als Teil des Landkreises Reutlingen vom 24. Juni bis zum 14. Juli. Die Eingabefrist endet sieben Tage nach dem Ende des STADTRADELNS in Reutlingen.

Wer kann im TEAM GEA teilnehmen?

Alle Personen, die in Reutlingen wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch)Schule besuchen.

Gibt es eine Belohnung?

Wer sich dem TEAM GEA anschließt, wird mit separaten Preisen vom Reutlinger General-Anzeiger belohnt!

Unsere Kilometerkönigin und unser Kilometerkönig erhalten je einen Kundendienst-Gutschein im Wert von 100 Euro.

Das jüngste und das älteste Mitglied im TEAM GEA belohnen wir mit einem 50 Euro-Gutschein für Fahrrad-Zubehör.

Familien-Sonderpreis*: Die Familie mit den meisten Kilometern nach drei Wochen bekommt einen Ausflugs-Einkehrgutschein in Höhe von 100 Euro.

* Ausschließlich Familienkonten werden berücksichtigt, einfach bei der Anmeldung die Zahl der Mitfahrenden eingeben.

Ein »Radler« für TEAM-GEA-Radler

Dieses Jahr wollen wir den Radler-TEAMGEIST hervorheben und planen im Aktionszeitraum eine gemeinsame Feierabend-Runde mit BiergartenBesuch. Der GEA spendiert jedem Radler ein »Radler« oder ein alkoholfreies Getränk.

Wie auch beim Stadtradeln sind dazu alle willkommen, ob Jung und Alt, Familien mit Kindern. Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen und ein gemeinsames Kilometersammeln.

Hinweis: Abhängig von der Anzahl der Tourguides, wird es vermutlich eine Begrenzung der Teilnehmerzahl geben. Eine Einladung mit mehr Informationen geht per E-Mail zu Beginn der Kampagne an alle Radler im TEAM GEA.

Was will das TEAM GEA erreichen?

Das Fahrrad ist wichtiger Bestandteil der Mobilität in Reutlingen, diese Entwicklung wollen wir mit unseren Leserinnen und Lesern unterstützen. Und vorrangig fahren wir Rad für ein besseres Klima und für unsere Gesundheit – das haben wir alle in den Waden!

Nette Begebenheiten links und rechts am Wegesrand

Wer sich drei Wochen möglichst oft auf sein Fahrrad schwingt, der sieht und erlebt so manches, was vielleicht in den GEA gehört: Skurrile Begegnungen im Vorbeiflitzen, ein besonderes Foto-Motiv oder (hoffentlich nicht) eine irrwitzige Panne. Gerne können Sie Ihren Beitrag per E-Mail an stadtradeln@gea.de einsenden – vielleicht landet dieser im Reutlinger General-Anzeiger.

Wir freuen uns, wenn Sie mit dem TEAM GEA gemeinsam etwas bewegen und wünschen Ihnen stets eine sichere Fahrt sowie immer genug Luft in den Reifen.

Für technische Probleme auf stadtradeln.de

Sollten Sie bei der Anmeldung oder im Aktionszeitraum technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an den Zuständigen für Stadtradeln der Stadt Reutlingen:

Daniel Scheu

Projektleiter Task Force Radverkehr

Tel.: +49 7121 3034216

radverkehr@reutlingen.de

Mit sportlichem Gruß

Ihr Stadtradel-Team vom Reutlinger General-Anzeiger

P.S. Alle Fragen über Teilnahmebedingungen, Online-Radelkalender, STADTRADEL-App, Ergebnisse und vieles mehr unter www.stadtradeln.de