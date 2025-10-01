Volleyball-Frauen der TSG Reutlingen vor Regionalliga-Abenteuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei Mal Vizemeister in der Oberliga in den vergangenen drei Jahren und zwei vergebliche Anläufe in den Aufstiegsspielen 2023 und 2024. Doch 2025 hat es gegen den USC Freiburg endlich geklappt: Die Volleyball-Frauen der TSG Reutlingen schlagen in der kommenden Saison in der Regionalliga auf und haben sich viel vorgenommen. GEA-Mitarbeiter Roland Pauckner sprach mit Trainer Jan Grauel über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Mannschaft.

GEA: Was ging Ihnen durch den Kopf, nachdem die erste Euphorie über den Aufstieg verflogen war?

Jan Grauel: Dass viel Arbeit vor uns liegt. Wir müssen auf drei Trainingseinheiten hoch gehen – ob das wirklich alle mitmachen? -, wir müssen uns im Außenangriff verstärken und ein schnelleres Spiel über die Mitte entwickeln und uns im Sponsorenbereich breiter aufstellen, da mehr Kosten (Schiristühle, neue Bälle etc.) auf uns zukommen.

Sind Sie Stand jetzt mit dem Verlauf zufrieden?

Grauel: Im Großen und Ganzen schon. Bis auf Maria Münch (zu Damen 2) und Nadine Hempke (hört auf) konnten wir den Kader halten. Hinzu kommen mit den Zwillingen Luisa (Mitte) und Paula Klopfer (Außen) zwei junge hungrige Spielerinnen vom Tübinger Modell, außerdem kehrt Senada Humic (jetzt Kanuric, Mitte) aus Köln zurück. Ob Lea Reinhardt und Julia Schröder zur Verfügung stehen, muss man sehen. Leider hat sich Libera Sara Zöllner im August einen Virus eingefangen, der sie für drei Wochen ausbremste. Aber sie ist eine Kämpferin und wird natürlich als Kapitänin und in der Abwehr dringend benötigt. Der dreimalige Trainingsbetrieb klappt ebenfalls und finanziell konnten wir einen wichtigen Hauptsponsor gewinnen.

Zur Person Jan Grauel (31), geboren im hessischen Bad Soden, zog es 2012 aufgrund seines Studiums in Tübingen in die Region. Er erwarb 2016 dem C- und 2018 den B-Trainerschein. Er führte das Frauen-Team der TSG Reutlingen von der Bezirksliga bis in die Oberliga, wobei er drei Mal hintereinander Platz zwei erreichte und 2025 den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. Grauel ist auch seit 2018 als Kadertrainer im Bezirk West und auf Verbandsebene tätig und erhielt erst kürzlich einen Ehrenpreis als Nachwuchstrainer Leistungssport. (rp)

Woran haben Sie noch gefeilt?

Grauel: In puncto Athletik haben wir deutlich zugelegt, Beacheinheiten im Sommer sorgten für viel Abwechslung, Spaß und Zusammenhalt und im Hallentraining haben wir seit Anfang August die Feinabstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen verbessert.

In der Regionalliga spielen ja viele alte Bekannte aus der Oberliga und den Relegationsspielen. Ist das ein Vor- oder Nachteil?

Grauel: Weder noch. Wir kennen Teams wie Rottenburg, Bad Waldsee oder Fellbach zwar aus dem Effeff, aber sie uns auch. Hier wird sicherlich die Tagesform entscheiden, wer das Feld als Sieger verlässt.

Apropos Siege(r). Ihr habt jetzt drei überragende Saisons gespielt, kaum Niederlagen kassiert. Wie wird das in der Regionalliga aussehen?

Grauel: Wir werden sicherlich öfters Niederlagen einstecken und das auch verarbeiten müssen, aber ich sehe uns dennoch durchaus auf Augenhöhe mit den oben genannten Teams. Jedes Spiel wird natürlich jetzt ein Endspiel und man kann sich nicht mehr nur auf zwei Spiele wie zuletzt gegen Rottenburg konzentrieren. Ich sehe darin aber auch eine Chance, denn die Mannschaft wird sich jedes Mal neu fokussieren müssen, da sie weiß, dass es nur mit 100 Prozent oder mehr für einen Sieg reichen wird.

Am Samstag kommt mit der VSG Ettlingen/Rüppur der Dritte der Vorsaison in die Rennwiesenhalle, danach geht es nach Rottenburg, ein harter Saisonauftakt oder?

Grauel: Ettlingen ist die einzige Mannschaft neben Schwäbisch Gmünd, die ich nicht kenne, aber es wird sicherlich gleich eine große Herausforderung und ein Gradmesser, wo wir stehen. Und Spiele gegen Rottenburg sind eh immer etwas Besonderes. Hier stehen die Chancen sicherlich bei 50:50.

Zum Abschluss: Ihr Wunsch für die Saison?

Grauel: Uns weiterentwickeln, der Klassenerhalt und vor dem Tübinger Modell ins Ziel kommen (lacht). (GEA)