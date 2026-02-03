Reutlinger Volleyball-Frauen: Rettendes Ufer immer weiter entfernt

Wieder einmal bieten die Regionalliga-Frauen der TSG Reutlingen einem Favoriten lange Zeit Paroli, stehen aber auch gegen Spitzenreiter FV Tübinger Modell wieder mit leeren Händen da. Von links: die Reutlingerinnen Linda Paul, Birgit Margenfeld und Hannah Echelmeyer. FOTO: BAUR

REUTLINGEN. Wieder einmal boten die Regionalliga-Frauen der TSG Reutlingen einem Favoriten lange Zeit Paroli, am Ende aber standen sie auch gegen Spitzenreiter FV Tübinger Modell mit leeren Händen da und müssen mehr denn je um den Klassenerhalt zittern. TSG-Trainer Jan Grauel musste auf seine zuletzt starke Außenangreiferin Vanessa Gieske verzichten, konnte aber sonst aus dem Vollen schöpfen.

Nach gutem Beginn brachte sich die TSG mit zahlreichen Fehlaufschlägen und knappen Ausbällen im Angriff um den Lohn ihrer Bemühungen, während die Gäste konsequent ihr Angriffsspiel durchzogen und sich so verdient Satz eins sicherten (25:15). Auch in Durchgang zwei hatte das TüMo am Netz Lufthoheit und bis zum 16:12 schien alles auf ein schnelles Ende hinzudeuten. Doch urplötzlich ging ein Ruck durch die Sechs von Trainer Jan Grauel. Der Block mit Senada Kanuric packte nun mehrmals gnadenlos zu, Lea Reinhardt verblüffte Tübingens Abwehr mit variablen Lobs und Drives und in der Abwehr kratzte Libera Sara Zöllner jeden Ball vom Boden.

Tübingen leistet sich 1:10-Lauf

Tübingen leistete sich tatsächlich einen 1:10-Lauf und musste den Ausgleich hinnehmen (20:25). Nach einer Standpauke von FV-Trainer Dirk Poser waren es vor allem Luisa Pausch und Lotte Stoltze, die ihre Farben mit gewaltigen Aufschlägen 19:14 in Front brachten. Doch wiederum erwachte der Kampfgeist bei der TSG: Lea Reinhardt und Hannah Echelemyer verkürzten Punkt um Punkt und beim Stand von 19:21 schien das Spiel noch zu kippen. Doch die Gäste waren an diesem Abend zu abgezockt und brachten mit Ruhe und Souveränität den Satz nach Hause (25:20).

In Durchgang vier war dann der FV-Angriff kaum mehr zu stoppen und verdient gingen die Punkte an den alten und neuen Tabellenführer (25:18). Zusätzlicher Wermutstropfen auf die Niederlage waren dann die Ergebnisse am Sonntag mit Siegen der Konkurrenz aus Ditzingen (3:0 gegen Rottenburg) und Kleinsteinbach (3:0 in Bad Waldsee). Damit hat die TSG bereits sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und ist nun zum Siegen verdammt. (GEA)