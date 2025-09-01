Play-offs klares Ziel der Rottenburger

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Nur noch drei Wochen, dann heißt es Farbe bekennen. Mit großen Ambitionen starten Rottenburgs Zweitliga-Volleyballer am 20. September mit einem Heimspiel gegen Leipzig in die Saison, an deren Ende die Teilnahme an den Play-offs stehen soll. Dass die Mannschaft sich bereits auf einem guten Weg befindet, demonstrierte sie bei den couragierten Turnierauftritten gegen die Erstligisten TSV Unterhaching (1:3/25:16, 26:28, 21:25, 18:25) und TSV Jona (3:1/25:23, 25:21, 25:20, 17:25) aus der Schweiz.

Dass die Bäume auch für den TV Rottenburg nicht in den Himmel wachsen, erlebten die Bischofstädter in der vergangenen Saison, als die Konstanz fehlte und auch Verletzungsausfälle einen Strich durch die Rechnung machten. Zu Rundenabschluss herrschte Ernüchterung mit Rang acht im 14er-Feld. Weit entfernt von dem Vorhaben, das sich die Mannschaft um Cheftrainer Jan Scheuermann vorgenommen hatte.

Obendrein folgte die Nachricht, dass die erstligaerfahrenen Routiniers Dirk Mehlberg nach insgesamt 14 Jahren und Johannes Elsäßer (8 Jahre) ihre Karriere beenden, dazu Mittelblocker Jan Huber (4 Jahre) nach Ludwigsburg in die Bundesliga wechselt.

»Wir haben die Saison intensiv aufgearbeitet. Vielleicht waren die Erwartungen zu hoch«

Trotz alledem blickt der TVR erneut hoffnungsvoll in die Zukunft. »Wir haben die vergangene Saison intensiv aufgearbeitet. Vielleicht waren die Erwartungen zu hoch. Und ja, wir haben individuelle Qualität verloren, auch was die Erfahrung angeht«, sagt TVR-Manager Timo Baur dem GEA – und fügt im gleichen Atemzug an: »Aber die Mannschaft hat an Potenzial gewonnen.« Was Baur in erster Linie mit der Rückkehr von Spielmacher Milan Kvrzic begründet.

Das Eigengewächs hat wertvolle Erfahrungen in der deutschen Volleyball-Beletage gesammelt, zuerst beim VCO Berlin, danach in Karlsruhe und anschließend beim VfB Friedrichshafen. Heimkehrer Kvrzic soll eine zentrale Rolle übernehmen und dem Angriff neues Leben einhauchen. Was der Zuspieler draufhat, zeigte er bei dem einzigen öffentlichen Auftritt der Rottenburg in den Testspielen am Samstagnachmittag.

Neu im Team sind auch Mittelblocker Philipp Friedrich, der vom Ligakonkurrenten TSV Mimmenhausen an den Neckar wechselte, sowie auf der gleichen Position der talentierte Dominik Marjanovic von den Volley Youngstars Friedrichshafen, der vor allem in den ersten Sätzen gegen das Jona-Team vom Zürichsee eine herausragende Figur abgab.

»Das geht ganz klar in eine professionelle Richtung, aber wir haben keine bezahlten Sportler«

Baur schließt nach dem Umbruch im Kader nicht aus, "dass es in dem Prozess auch mal Rückschläge geben kann". Doch das Konzept steht. Mit dem Start der angepeilten Play-offs (siehe Info-Box), die Ende März 2026 beginnen, wollen wir unser bestes Volleyball spielen". Die Hauptkonkurrenten kommen aus Gotha, Kriftel, Dresden und Eltmann.

Im Aufgebot der aus 14 deutschen Spielern bestehenden TVR-Mannschaft befinden sich überwiegend Studierende. »Das steckt in unserer Identität. Wir stehen für Weiterentwicklung, wollen uns immer verbessern«, betont der als hauptamtlicher Gesamtkoordinator tätige Baur. Er glaubt fest an das Rottenburger Projekt, »sonst hätte ich meinen Lehrerjob nicht an den Nagel gehängt. Ich möchte, was die Vereinsstrukturen angeht, Erstligist in der zweiten Liga sein«.

Von Profitum kann dennoch nicht die Rede sein. Fakt ist: Damit die Studierenden in ihrer Freizeit nicht etwa kellnern gehen müssen und sich stattdessen voll den wöchentlich neun Trainingseinheiten widmen können, gibt es finanzielle Unterstützung. »Das geht ganz klar in eine professionelle Richtung, aber wir haben keine bezahlten Sportler«, betont Baur.

Die legendären Bundesliga-Jahre in der Tübinger Arena, dem Tollhaus der Liga, sind Geschichte, doch eine Rückkehr irgendwann in die Beletage will in Rottenburg niemand von vornherein ausschließen. Um in der Bundesliga überhaupt Fuß zu fassen, sind etwa eine halbe Million Euro nötig. »Wenn wir hoch wollten, müssten wir unseren Etat verdoppeln«, verdeutlicht Baur.

Deshalb zählt die Gegenwart. »Unser Slogan heißt: Meine beste Zeit«, sagt Baur. Das gilt für Spieler wie Fans, »denen die Heimspiele Spaß machen sollen«. In der zurückliegenden Runde waren oft über 1.000 Besucher in der Volksbank-Arena zu Gast. Ein Pfund, mit dem die Rottenburger Volleyballer schon immer wuchern konnten. (GEA)