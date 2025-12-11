Viele positive Signale beim VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Es gibt Phasen, die machen mehr Spaß«, gibt Fabian Gerstlauer zu. Der Trainer des Handball-Drittligisten VfL Pfullingen kassierte zuletzt mit seinen Schützlingen vier Niederlagen in Folge. Die Quittung: Das Team um Kapitän Lukas List rutschte in der Tabelle auf den elften Platz ab. 12:16 Punkte stehen auf dem Konto. Die Flinte ins Korn werfen gilt aber nicht bei den Pfullingern. »Es kommen auch wieder schönere Zeiten«, ist Gerstlauer überzeugt. Ob die schöneren Zeiten bereits am Sonntag beginnen, wenn der VfL ab 17 Uhr beim Tabellensechsten HC Erlangen II zu Gast ist? »Wir sind klarer Außenseiter«, betont der Pfullinger Kommandogeber. »Vielleicht gelingt uns aber ein dreckiger Sieg.«

Obwohl es zuletzt punktetechnisch schlecht lief, haben die Pfullinger Verantwortlichen viele positive Signale registriert. »Wir befinden uns mit Felix Zeiler in guten Gesprächen«, erklärt Simon Tölke. Der Sportliche Leiter ist zuversichtlich, dass der Rückraumspieler dem VfL länger als geplant erhalten bleibt. Nachdem die Ausfall-Liste immer länger wurde, holten die Pfullinger Zeiler zurück. Seit Anfang November hat der 26-Jährige fünf Mal das VfL-Trikot übergestreift und dabei 31 Tore erzielt. Zeilers Vertrag läuft Ende Dezember aus. Weil das Gerstlauer-Team aber auch zu Beginn des nächsten Jahres noch nicht alle Mann an Bord hat, arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung. »Unser Ziel lautet, Felix mindestens bis Ende Januar, möglicherweise sogar bis zum Saisonende zu halten«, erklärt Tölke.

Drei Leistungsträger vor der Rückkehr

Damit nicht genug der positiven Signale. Drei Leistungsträger, die allesamt im Rückraum unterwegs sind, könnten im Januar aufs Spielfeld zurückkehren. Und zwar Niklas Roth, mit 67 Erfolgen der beste Pfullinger Torschütze, Fynn Hofele und Lasse Schiemann, der in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kam. »Alle drei machen nach ihrer Verletzungspause gute Fortschritte«, berichtet Gerstlauer. Dass es zuletzt einige Rückschläge gab, lag auch am Fehlen dieses Trios. Zudem stehen mit Jason Ilitsch und Conrad Schmitt zwei weitere Akteure auf der Ausfall-Liste.

»Beim HC Erlangen II ist es immer eine Überraschungskiste, was auf einen zukommt«, weiß Gerstlauer. Erlangen wurde vergangene Saison mit der A-Jugend deutscher Meister. Einige Talente kommen immer wieder im Bundesliga-Team zum Einsatz. Am Sonntag allerdings ist die Erste nicht im Einsatz. Die Pfullinger müssen sich also auf einen stark besetzten Kontrahenten einstellen. Ob dem VfL dennoch ein dreckiger Sieg gelingt? (GEA)