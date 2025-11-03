VfL Pfullingen will den Weg fortführen: Vertrag von Trainer Gerstlauer verlängert

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Handball-Drittligist VfL Pfullingen hat den Vertrag mit Trainer Fabian Gerstlauer vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert. »Wir sind sehr froh und glücklich, dass wir bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison die Vertragsverlängerung von Fabian Gerstlauer bekannt geben können«, sagt der Sportliche Leiter Simon Tölke. Damit könne man den Weg fortführen, den man vor eineinhalb Jahren nach dem großen personellen Umbruch eingeschlagen habe. »Fabi und seine Mannschaft haben es geschafft, durch intensive und harte Trainingsarbeit ein variables System und seine Spielidee erfolgreich in die Mannschaft zu integrieren.«

Tölke betont, dass die Entwicklung der vergangenen Monate zeige, wie nachhaltig beim VfL gearbeitet werde: Es sei gelungen, um einen Kern erfahrener Spieler junge Talente an das Drittliganiveau heranzuführen – ein Prozess, an dem Gerstlauer maßgeblichen Anteil habe. Darüber hinaus investiere der Coach außergewöhnlich viel Zeit und Energie in den Verein. Auch Abteilungsleiter Oliver Kurz sieht in der Vertrags-Verlängerung des Cheftrainers ein wichtiges Signal: Die Entscheidung sei ein starkes Zeichen des Vertrauens in die gemeinsame Arbeit. »Wir glauben fest an den eingeschlagenen Weg und freuen uns darauf, ihn weiter konsequent zu verfolgen. Der gesamte Verein blickt optimistisch in die Zukunft«, betont Kurz.

Gerstlauer, der seit Juli 2024 die Kommandos bei den Drittliga-Handballern des VfL gibt, ist angetan über das Vertrauen des Vereins: »Ich freue mich, weiterhin Teil der Entwicklung des VfL Pfullingen sein zu dürfen«, sagt der 42 Jahre alte A-Lizenz-Inhaber, der zuvor bei der SG H2Ku Herrenberg tätig war. Zugleich sei die Verlängerung für ihn ein großes Zeichen des Vertrauens. »Der Prozess ist weiterhin in vollem Gange – es bleibt eine große, aber auch sehr spannende Herausforderung, die Mannschaft weiterzuentwickeln.« (lw/GEA)