VfL Pfullingen reist mit viel Selbstbewusstsein nach Balingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu später Stunde an einem ungewohnten Tag für Punktspiele bestreiten die Pfullinger Drittliga-Handballer ihre 28. und damit drittletzte Saisonpartie. Am Donnerstag ab 20.30 Uhr gibt der VfL seine Visitenkarte in der Mey-Generalbau-Arena beim HBW Balingen-Weilstetten II ab. Weshalb dieser Unter-der-Woche-Termin? »Die Balinger sind auf uns mit der Bitte einer Verlegung zugekommen«, berichtet Pfullingens Trainer Fabian Gerstlauer. Der verständliche Grund: Balingens Erste hat sich für das Pokal-Final-Four am Wochenende in Köln qualifiziert. Ein absolutes Highlight für den Verein, bei dem viele Vereinsmitglieder dabei sein möchten.

»Wir sind gut drauf und reisen mit viel Selbstvertrauen nach Balingen«, erklärt Gerstlauer. Drei klare Siege in Folge, die allesamt in überzeugender Manier herausgespielt wurden, haben die Pfullinger zuletzt eingefahren. Und wo liegen die Gründe für den Aufwärtstrend des VfL, der zu Beginn des Jahres einen Durchhänger hatte? »In der Abwehr agieren wir sehr variabel und reagieren auch auf Veränderungen der Gegner sehr gut«, so Gerstlauer. Außerdem würden die Torhüter starke Leistungen abliefern.

Auch im Angriff läuft es derzeit rund. Mit Niklas Roth und Tobias Haag verfüge man »im Rückraum über eine sehr hohe Qualität«, weiß Gerstlauer. In der Tat sind Roth, der seit Jahren zu den Topspielern in der 3. Liga gehört, und Haag nach langer Verletzungs-Auszeit mit ihrer Dynamik ein wichtiger Faktor im Pfullinger Angriffsspiel. Zudem trumpfen derzeit im Rückraum weitere Akteure auf. Spielmacher Valentin Mosdzien wird immer stärker und torgefährlicher, Youngster Fynn Hofele fasst immer besser Fuß in der 3. Liga und Kapitän Lukas List ist immer eine verlässliche Größe.

Während der Durststrecke des VfL, als es von Ende Januar bis Anfang März in sechs Spielen eine Ausbeute von nur 4:8 Punkten gab, fehlte Niklas Roth einige Mal verletzt und Haag war erst auf dem Weg zurück aufs Spielfeld. Zudem wurde in jener Phase der absolute Leistungsträger Lasse Schiemann (Schulterverletzung) schmerzlich vermisst. Schiemann fehlt ebenso wie Jason Ilitsch und Conrad Schmitt immer noch, doch das neue Gefüge im Rückraum passt mittlerweile richtig gut. Ob's auch in Balingen passt und der vierte Sieg in Folge eingefahren wird? (GEA)