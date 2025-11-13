VfL Pfullingen muss auf seinen Kapitän verzichten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach zwei emotionalen Heimspielen gegen die HSG Konstanz (29:28-Sieg) und den TSV Neuhausen/Filder (26:29-Niederlage) müssen die Pfullinger Drittliga-Handballer in der Fremde ran. Am Samstag (20) gibt der VfL bei der SG Köndringen/Teningen seine Visitenkarte ab. Köndringen, in der vergangenen Saison in der Regionalliga souveräner Meister mit 52:2 Punkten, hat sich in der Drittliga-Tabelle mit 6:14 Zählern auf dem 13. Platz einsortiert. »Die Tabelle ist etwas trügerisch, schließlich hat Köndringen einige Spiele sehr unglücklich verloren«, warnt Pfullingens Trainer Fabian Gerstlauer seine Schützlinge, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen.

Bei der Derby-Niederlage gegen Neuhausen/Filder habe seinem Team »das Spielglück gefehlt«, ärgert sich Gerstlauer noch immer über den ersten Ausrutscher in der heimischen Kurt-App-Halle. Auf der anderen Seite war er »stolz«, wie sich seine Schützlinge nach einem Sieben-Tore-Rückstand herangekämpft haben. »Bei den klaren Chancen hat dann in der Schlussphase die Kraft gefehlt«, so Gerstlauer. Den Pfullingern fehlten schlicht und einfach die Wechselmöglichkeiten.

Johnny Beck im Aufwind

Das wird auch in Köndringen so sein, stehen doch weiterhin die Verletzten Niklas Roth, Axel Goller, Jason Ilitsch, Conrad Schmitt, Lasse Schiemann und Fynn Hofele nicht zur Verfügung. Von diesem Sextett kehrt bis zum Jahresende voraussichtlich nur Rechtsaußen Goller zurück. Nun kommt ein weiterer Ausfall hinzu: Lukas List fehlt aus beruflichen Gründen (Mexiko-Aufenthalt).

Auffallend beim VfL: Johnny Beck hat sich in den zurückliegenden Spielen immer besser ins Team integriert. In den ersten sieben Begegnungen erzielte der vom Liga-Rivalen Wölfe Würzburg gekommene Rückraumspieler sechs Tore, in den zurückliegenden vier Spielen waren es 19. »Johnny ist ein Freigeist, unberechenbar. Er hat eine brutale Qualität im Eins-gegen-Eins«, lobt Gerstlauer den 22-Jährigen. Sein Manko: Wegen seiner geringen Körpergröße ist er nicht die Idealbesetzung für eine 6:0-Abwehrformation. Da List in Köndringen nicht zur Verfügung steht, dürfte Beck im Angriff von Beginn an auf der halbrechten Position gefordert sein. (GEA)