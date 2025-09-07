VfL Pfullingen mit Willenskraft und Zielstrebigkeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Dieser VfL Pfullingen ist eine Wucht. Der Handball-Drittligist aus dem Echaztal startete mit einem 27:21 (15:12)-Heimsieg gegen Saase3 Leutershausen in die Spielzeit 2025/26. Das Team von Trainer Fabian Gerstlauer präsentierte sich extrem abwehrstark und überzeugte auch über weite Strecken im Angriff. »Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie zeigte einen unglaublichen Willen und eine unglaubliche Zielstrebigkeit«, strahlte Gerstlauer über beide Wangen.

Mann des Abends vor 600 Zuschauern in der Kurt-App-Halle war der neue VfL-Torhüter Felix Maar (siehe Extra-Artikel). Davon wollte Gerstlauer aber nichts wissen: »Die Mannschaft war für mich der Held des Abends.« Sie habe eine »tolle Mentalität« und »extreme Geschlossenheit« gezeigt. In der Tat war es sehenswert, wie die Pfullinger Hintermannschaft den Leutershausen-Express in Schach hielt. Es war sehenswert, wie die VfL-Abwehr einen Mann wie Stefan Salger aus dem Spiel nahm. Der 29 Jahre alte Rückraumakteur spielte für Stuttgart, Melsungen, Ludwigshafen und Großwallstadt in der 1. und 2. Bundesliga und kehrte vor Saisonbeginn zu Leutershausen zurück.

»Das war ein souveräner Auftritt gegen ein Spitzenteam«

Neben Maar verdienten sich bei Pfullingen Niklas Roth und Christopher Rix Bestnoten. Roth imponierte mit neun blitzsauberen Toren aus dem Spiel heraus und demonstrierte einmal mehr, dass er in der 3. Liga ein Riese ist. Da Mathis Roth verletzungsbedingt fehlte, stand Christopher Rix als Linksaußen in der Startformation. Der 28-Jährige hatte eine sehr gute Abschlussquote und trug sich ebenfalls neun Mal (davon drei Siebenmeter) in die Torschützenliste ein.

»Das war ein souveräner Auftritt gegen ein Spitzenteam, ein Auftakt nach Maß«, stellte Pfullingens Sportlicher Leiter Simon Tölke erfreut fest. Der VfL habe »über die gesamten 60 Minuten eine Super-Abwehr hingestellt«.

Überraschend: Kapitän Lukas List, im Angriff normalerweise auf der halbrechten Rückraum-Position zu Gange, übernahm in der Anfangsphase die Rolle des Regisseurs. Die etatmäßigen Rückraum-Mitte-Akteure Conrad Schmitt, der später einige Akzente setzte, und Johnny Beck, der erst kurz vor dem Seitenwechsel ins Spiel kam, saßen zunächst auf der Bank. Pfullingen lag nur beim 0:1 und 2:3 im Hintertreffen. Danach trafen Roth, Rix nach einem Konter und Rix per Siebenmeter - 5:3 (9. Minute). Über die Stationen 8:5 (13.) und 11:7 (18.) setzten sich die Hausherren auf 15:10 (28.) ab, ehe es kurz vor der Pause zwei unnötige Gegentore setzte. Im zweiten Durchgang geriet der Sieg der Pfullinger, die beim 22:14 (41.) und 25:17 (54.) mit acht Toren vorne lagen, nicht mehr in Gefahr. (GEA)