VfL Pfullingen ist für die Drittliga-Saison gut gerüstet

PFULLINGEN. »Wir bauen weiterhin auf einen Pfullinger Kern. Und mit unseren Zugängen haben wir eine interessante Mischung im Kader«, erklärt der Sportliche Leiter Simon Tölke mit einem Blick auf das Aufgebot des Handball-Drittligisten VfL Pfullingen. Mit drei Neuen nehmen die Echazstädter die Runde 2025/26 in Angriff: Axel Goller kommt vom HC Oppenweiler/Backnang und kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück, Johnny Beck spielte zuletzt für die Wölfe Würzburg und Torhüter Felix Maar für den TV Plochingen. Auf der Abgangsseite wurden beim VfL am Ende der vergangenen Saison vier Namen notiert: Valentin Bantle, Valentin Mosdzien (beide schlossen sich dem TV Neuhausen/Erms an), Lukas Dietrich (HSG Konstanz) und Tobias Haag (TSV Neuhausen/Filder).

Die vergangene Saison schlossen die Pfullinger, nachdem es vor Beginn der Spielzeit einen großen personellen Aderlass gegeben hatte, sensationell auf dem dritten Platz ab. »Beim Saisonziel wollen wir uns noch bedeckt halten«, sagt Tölke. Über die Favoriten in der 3. Liga Süd gibt es keine zwei Meinungen: »Die HSG Konstanz und die Wölfe Würzburg machen die ersten beiden Plätze unter sich aus«, formuliert Tölke. Und Goller, mittlerweile ein Intimkenner dieser Spielklasse, pflichtet ihm bei: »Würzburg und Konstanz sind ganz vorne.« Auf Leutershausen, das in die Süd-Staffel zurückkehrt, sei er »gespannt«. Während sich Tölke in Zurückhaltung übt, glaubt Goller, dass Pfullingen zusammen mit Kornwestheim, Leutershausen und Horkheim zum Kreis der Teams zählt, die zwischen Platz drei und sieben landen können.

Goller kehrt zu seinem Heimatverein zurück

Goller, der vor seiner Oppenweiler Zeit für Frisch Auf Göppingen in der Bundesliga auf Torejagd ging, soll beim VfL »eine Führungsrolle übernehmen«, betont Tölke. Für Trainer Fabian Gerstlauer ist Goller »gar kein richtiger Zugang«, weil er als Ur-Pfullinger mit den Gegebenheiten bei seinem Heimatverein bestens vertraut ist. Goller gelang in der zurückliegenden Saison mit Oppenweiler/Backnang der Aufstieg in die 2. Liga. Der Rechtsaußen hat sich aus drei Gründen für eine Rückkehr zum VfL entschieden: Zum Ersten wegen seines Sportmanagement-Studiums in Tübingen, zum Zweiten wegen seines privaten Umfelds und zum Dritten ist ihm der Trainingsaufwand in Oppenweiler zu groß geworden.

Beck sei »ein unglaublicher Zweikampfspieler und ist im Eins-gegen-Eins schwer ausrechenbar«, lobt Gerstlauer den Ex-Würzburger. Der 21-Jährige kann im Rückraum alle Positionen besetzen, weil er ein Beidhändiger ist. Kaum zu glauben, aber wahr: Beck kann sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Arm werfen. »Ursprünglich bin ich ein Rechtshänder«, erzählt er. »Dass ich beidhändig werfen kann, habe ich mir in zwei Jahren harter Arbeit in der Jugend antrainiert.« Beck stammt aus Aue, wo er bis zur B-Jugend spielte. Danach war er für den HC Erlangen in der A-Jugend-Bundesliga im Einsatz, ehe er 2022/23 sein erstes Männer-Jahr in der 3. Liga Nord-Ost beim SV Anhalt Bernburg absolvierte. Zuletzt stand er zwei Jahre bei Würzburg unter Vertrag. »Ich möchte in Pfullingen Verantwortung übernehmen«, sagt er. Und ab Oktober will er in Reutlingen Textiles Ingenieurwesen studieren.

Auf der Torhüter-Position variabler

Maar bildet künftig beim VfL ein Torhüter-Duo mit Daniel Schlipphak. »Die beiden pflegen andere Spielweisen, damit sind wir auf der Torhüter-Position variabler«, erklärt Gerstlauer. Der in Wernau wohnende Maar wechselte als C-Jugendlicher vom HC Wernau zum TV Plochingen. »Für Plochingen habe ich sechs Jahre in der Jugend und zuletzt zwei Jahre bei den Männern gespielt.« Maar war in der Regionalliga-Mannschaft die Nummer eins.

Neu ist beim VfL auch der Co-Trainer: Jannik Hausmann hat auf dieser Position Christian Jabot abgelöst, der eine Pause einlegt. Der ehemalige Bundesligaspieler Hausmann hat vor einem Jahr seine Spieler-Laufbahn bei Pfullingen beendet. (GEA)