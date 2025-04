VfL Pfullingen in Spiel- und Torlaune

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das war eine rundum gelungene Vorstellung. Die Pfullinger Drittliga-Handballer gaben im Verfolger-Duell dem SV Salamander Kornwestheim mit 39:31 (19:13) das Nachsehen und haben drei Spieltage vor Saison-Feierabend wieder den dritten Platz in Reichweite. »Wir zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und hatten den Gegner von Anfang bis Ende im Griff«, jubelte VfL-Trainer Fabian Gerstlauer.

Die Pfullinger präsentierten sich vor 750 Zuschauern in der Kurt-App-Halle in Spiel- und Torlaune. Dass der dritte Sieg in Folge dermaßen souverän eingefahren wird, war durchaus überraschend, denn: Kornwestheim reiste als Mannschaft der Stunde an. Das Team um den beim TV Neuhausen/Erms groß gewordenen und einst auch für Pfullingen in der 3. Liga spielenden Rückraumakteur Jan Reusch bezwang vor Wochenfrist den HC Oppenweiler/Backnang mit 36:35. Und das war deshalb bemerkenswert, weil Oppenweiler davor eine Serie von 24 Siegen in Folge hingelegt hatte.

Willensstark und gierig

»Wir haben in der Abwehr, im Gegenstoß und im Positionsangriff auf einem tollen Niveau agiert«, lobte Gerstlauer seine Schützlinge. »Wir haben von Beginn an eine gute Abwehr hingestellt und hatten im Angriff eine gute Quote«, fügte Pfullingens Kapitän Lukas List hinzu. Er stellte zudem fest: »Kornwestheim kam emotional nie richtig ins Spiel.« In der Tat wirkten die Pfullinger willensstärker und gieriger und stellten mit ihrer konsequenten Abwehrarbeit schnell die Weichen auf Sieg.

Der VfL warf bis zur 5. Minute eine 5:0-Führung heraus und setzte sich nach dem 6:4 (9. Minute) bis zum Seitenwechsel auf 19:13 ab. Zu Beginn der zweiten Hälfte betrug der Pfullinger Vorsprung beim 20:16 (33.), 21:17 (35.) und 22:18 (36.) nur noch vier Tore, doch mit einem Zwischenspurt zogen die Hausherren bis zur 41. Minute auf 27:19 davon.

In Balingen bereits am Donnerstag

Der immer stärker werdende Linksaußen Mathis Roth, der mit einer enormen Energie zu Werke geht und den Abschluss sucht, sowie der dynamische Rückraummann Tobias Haag waren mit je sechs Erfolgen die besten Torschützen des VfL. Einen starken Auftritt hatte einmal mehr der immer besser in Schwung kommende Regisseur Valentin Mosdzien. Und Youngster Fynn Hofele lieferte sein vielleicht bestes Spiel im Pfullinger Trikot ab.

Ihr nächstes Auswärtsspiel bestreiten die Pfullinger bereits am Donnerstag, 10. April (20.30 Uhr), beim HBW Balingen-Weilstetten II. Diese ursprünglich für nächsten Samstag angesetzte Partie wurde vorgezogen, weil die Balinger Erste am Wochenende beim Pokal-Final-Four im Einsatz ist. (GEA)