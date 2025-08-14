VfL Pfullingen im DHB-Pokal gegen den TV Hüttenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Ich freue mich riesig auf dieses Spiel«, sagt Trainer Fabian Gerstlauer. »Das ist mit das beste Los, das wir erwischen konnten«, fügt der Sportliche Leiter Simon Tölke hinzu. Die Pfullinger Drittliga-Handballer erwarten in der ersten Runde des DHB-Pokals, in der die Bundesligisten noch nicht am Start sind, den Zweitligisten TV Hüttenberg. Die Partie wird am Samstag um 20 Uhr in der Kurt-App-Halle angepfiffen.

Ein guter Lerneffekt

Der Sensations-Dritte der 3. Liga duelliert sich mit dem Sensations-Dritten der 2. Bundesliga. »Meine Jungs sind motiviert. Dieses Spiel bietet einen guten Lerneffekt. Da kann sicher jeder Spieler etwas mitnehmen«, erklärt Gerstlauer. Der im zweiten Jahr bei den Echazstädtern auf der Kommandobrücke stehende A-Lizenz-Inhaber hat die Vorbereitung, in die er mit seinem Team in der letzten Juni-Woche startete, in drei Phasen eingeteilt. Zwei Phasen sind vorüber, »jetzt gehen wir richtig ins Detail«, so Gerstlauer.

Gegen Hüttenberg nicht mit von der Partie ist Conrad Schmitt. Der 19 Jahre alte Rückraumspieler lag in der vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses auf Eis. In dieser Runde wollte Schmitt angreifen, muss sich aber vorerst gedulden. Das Knie hat eine Reaktion gezeigt, der Youngster muss sich in der Reha erst wieder herantasten, ehe er ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Drei Zugänge des VfL im Einsatz

Schmitt fehlt, dafür sind die drei Zugänge gegen Hüttenberg für den VfL am Ball. Rechtsaußen Axel Goller wirbelte in den vergangenen Jahren für Frisch Auf Göppingen und den HC Oppenweiler/Backnang, ehe er zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Zudem sind Rückraumspieler Johnny Beck, der vom Liga-Rivalen Wölfe Würzburg kam, und Torhüter Felix Maar, der zuletzt für den Regionalligisten TV Plochingen zwischen den Pfosten stand, im Einsatz.

15 Jahre in der Bundesliga

Der TV Hüttenberg, der ebenso wie der VfL zahlreiche Spieler aus der eigenen Jugend ins Team integriert hat, schrammte zuletzt als Dritter haarscharf am Aufstieg in die Bundesliga vorbei. Eine Auszeichnung gab es dann aber doch: Stefan Kneer wurde zum Trainer der Saison in der 2. Bundesliga gewählt. Der 39-Jährige coacht den Club aus Mittelhessen seit Juli 2023. Kneer absolvierte als Aktiver 73 Länderspiele für Deutschland und wurde mit den Rhein-Neckar Löwen 2016 deutscher Meister. Von 2006 bis 2008 streifte er sich das Trikot des HBW Balingen-Weilstetten über. Ein Blick in die Historie: Der TV Hüttenberg spielte insgesamt 15 Jahre in der Bundesliga und stand zwei Mal im Finale des DHB-Pokals. (GEA)