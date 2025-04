VfL Pfullingen holt Hausmann und Keupp zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Während die Personalplanungen beim VfL Pfullingen in Sachen Spieler bereits abgeschlossen sind, haben die Verantwortlichen beim Handball-Drittligisten von der Echaz im Trainerstab nachgelegt. Mit Jannik Hausmann und Robin Keupp holt der Verein zwei ehemalige Rückraumspieler zurück, die in Zukunft als Co-Trainer und Teammanager fungieren werden. »Er ist mit seiner unglaublichen Erfahrung und Empathie ein Spieler, der jungen Akteuren ein Vorbild ist, der junge Spieler an die Hand nimmt«, sagte der Sportliche Leiter Simon Tölke vor gut einem Jahr bei der Verabschiedung von Rückraumspieler Hausmann.

Linkshänder Hausmann, der in seiner langen und erfolgreichen Karriere neben Drittliga-Einsätzen auf 120 Spiele in der Bundesliga und 102 Spiele in der 2. Bundesliga für den HBW Balingen-Weilstetten und den HSV Hamburg zurückblicken kann, hängte am Ende der Saison 2024/25 seine Handballschuhe an den Nagel. Nach einem Jahr Abstand vom Handballsport, in dem er unter anderem geheiratet hat und zum ersten Mal Vater geworden ist, kehrt Hausmann nun zum VfL zurück. Er beerbt Christian Jabot als Co-Trainer, wird Cheftrainer Fabian Gerstlauer unterstützen und seine Erfahrungen von der Trainerbank an die Spieler weitergeben. Die Idee, in einer anderen Funktion zum VfL zurückzukehren, ist nicht neu. »Pfullingen ist mir während meiner Zeit als Spieler sehr ans Herz gewachsen. Als ich damals Simon mitgeteilt habe, dass ich meine Karriere beenden möchte, hatte ich schon angesprochen, dass ich mir eine Rolle im Trainerteam vorstellen kann«, berichtet Hausmann.

Robin Keupp wird Teammanager beim VfL Pfullingen. Foto: T.Baur/ Eibner Robin Keupp wird Teammanager beim VfL Pfullingen. Foto: T.Baur/ Eibner

Die Vorfreude auf die neue Aufgabe ist beim Linkshänder groß: »Ich freue mich, wieder ein Teil einer Handball-Familie, wie es sie beim VfL Pfullingen gibt, zu sein und die Spiele und Emotionen zu erleben - gerade in der Kurt-App Halle.« Ihn reize es außerdem sehr, ins Trainerteam eines Drittligisten einsteigen zu können. Außerdem freut er sich auf das Wiedersehen mit der Mannschaft. »Ich kenne die Jungs gut und habe eine Idee von Handball, die ich, zusammen mit Fabian Gerstlauer einbringen möchte«, führt er aus. Wie bereits als Spieler, liegt es Hausmann am Herzen, seine Erfahrungen an die jüngeren Spieler weiterzugeben. »Im Kader gibt es aktuell sehr viele jüngere Spieler, die wir weiterentwickeln können. Gerade die möchte ich mit meiner Erfahrung, die ich über viele Jahre als Spieler gesammelt habe und die mir meine vielen Trainer mitgegeben haben, unterstützen«, erklärt er.

Neben Hausmann kehrt auch Robin Keupp zum VfL Pfullingen zurück. Der großgewachsene Rückraumspieler war nach mehreren schweren Verletzungen im Jahr 2021 gezwungen, seine aktive Karriere zu beenden. Nach vier Jahren, in der er die Mannschaft als Fan verfolgt hat, ergänzt er den Trainerstab um Cheftrainer Gerstlauer, den neuen Co-Trainer Hausmann und dem in Doppelfunktion als Torwarttrainer und Sportlicher Leiter fungierenden Tölke in Zukunft als Teammanager.

Keupps Aufgabenfeld umfasst vor allem organisatorische Aufgaben rund um die Mannschaft. »Der Kontakt zum Team war in den letzten Jahren nie weg«, erklärt Keupp, der mit einigen Spielern eng befreundet ist. »Trotzdem freue ich mich, wieder ein fester Teil des Teams zu werden«, so Keupp. Der Linkshänder kam über die ehemalige Jugendkooperation JSG Echaz-Erms vom TV Neuhausen zum VfL Pfullingen und war bereits beim Drittliga-Aufstieg 2015 dabei. (GEA)