Toptorjäger Christian Locher wechselt von der SG Reutlingen zum VfL Pfullingen

PFULLINGEN. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in eine höhere Liga, sagte der Bezirksliga-Toptorjäger Christian Locher von der SG Reutlingen im GEA-Gespräch noch im Januar: »Ich bin bei der SG ziemlich gut aufgehoben. Wenn ich mal die Möglichkeit zu einem Wechsel habe, dann muss wirklich alles passen.« Knapp zwei Monate später ist klar: Es passt wohl alles. Denn Locher geht ab der kommenden Saison für Verbandsligist VfL Pfullingen auf Torejagd. »Er steht schon länger auf unserem Zettel. Wir sind froh, dass wir ihn nun vom VfL überzeugen konnten. Chris passt als Gesamtpaket perfekt zu uns«, betont Spielleiter Frank König.

Ersatz für Dominik Grauer

Damit haben die Pfullinger Verantwortlichen bereits frühzeitig einen Ersatz für Dominik Grauer gefunden, der im Sommer wieder zu seinem Heimatverein TSV Sickenhausen zurückkehrt.

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis der 29-Jährige seine Qualitäten in einer höherklassigen Liga unter Beweis stellen darf. Schließlich zählt das SG-Urgestein seit Jahren zu den gefährlichsten Angreifern im gesamten Bezirk. In bislang 164 Bezirksliga-Spielen steht Locher bei sagenhaften 112 Toren. Auch in der laufenden Saison zieht er mit 24 Treffern nach 18 Spielen an der Spitze der Torjägerliste einsam seine Kreise. Im Sommer also der nächste Schritt in seiner Karriere. »Am VfL gefällt mir besonders der familiäre Eindruck, den der Verein auch nach außen hin vermittelt. Auch das Drumherum, gerade bei den Heimspielen, hat mich sehr beeindruckt«, betont Locher. (ott)