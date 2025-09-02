Tausendsassa Oliver Kurz vom VfL Pfullingen blickt der Realität ins Auge

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einst für den FC Bayern München gearbeitet, bei den Footballern der SSV Reutlingen 05 Eagles den Dirigentenstab geführt, beim Gesamtverein SSV Reutlingen Vorsitzender, bei den Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen tätig, als Fußball-Schiedsrichter in höheren Ligen im Einsatz, seit Januar diesen Jahres Handball-Abteilungsleiter beim VfL Pfullingen - Oliver Kurz ist ein Tausendsassa.

Der 51-Jährige hat viele Erfahrungen gesammelt und ist beruflich als Physiotherapeut selbstständig. Das hat ihn geerdet. Deshalb baut er beim VfL keine Luftschlösser. »Wir wollen ein guter Drittligist sein und Stück für Stück unsere Strukturen verbessern«, formuliert er seinen Wunsch. »Wenn wir mit unserer Männer-Mannschaft in der 3. Liga unter die ersten Sechs kommen, wäre das super«, beschreibt er die sportliche Erwartungshaltung. Denjenigen, die vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen, entgegnet er forsch: »Wir müssen realistisch bleiben. Wir könnten die 2. Liga im Moment finanziell nicht stemmen. Außerdem haben wir keine Halle für die 2. Liga.«

»Wir könnten die 2. Liga im Moment finanziell nicht stemmen«

Wie kam es überhaupt zum Einstieg von Kurz bei den Pfullinger Handballern? Melanie Gnadt, bei ihm angestellt und bei den VfL-Handballern vielfältig engagiert, habe seinen Namen in den Ring geworfen. Nach mehreren guten Gesprächen knüpfte Kurz seinen Einstieg an einige Forderungen: »Wenn ich komme, benötigen wir neue Strukturen, müssen einige Dinge anders machen.« Er sagte schließlich zu und wurde im Januar bei der Mitgliederversammlung als Nachfolger von Armin Geffke zum Abteilungsleiter gewählt.

An welchen Rädern hat Kurz in seinen ersten acht Monaten an der Spitze der Abteilung gedreht? »Wir haben das Marketing-Konzept verändert und Sponsorenabende eingeführt.« Die bislang zwei Sponsorenabende seien »ein voller Erfolg« gewesen. Mit Sven Schauenburg, dem früheren Vorsitzenden des VfL Pfullingen, habe er »einen alten Hasen« an seiner Seite, der ihn im Hintergrund unterstützt. »Das hat gleich funktioniert mit uns beiden.« Kurz ist ein Typ, der in konstruktiven Gesprächen nach Lösungen sucht. Als SSV-Vorsitzender habe er kürzlich das Hallenthema zwischen der Tischtennis-Abteilung des SSV und den TSG-Basketballern moderiert. »Letztlich haben wir eine gute Lösung für den Sport in Reutlingen gefunden«, kommentiert er das Ergebnis, dass die TSG künftig ihre Regionalliga-Heimspiele in der Kalbfell-Halle austrägt, ihren Trainingsbetrieb aber weiterhin in der IKG-Halle absolviert.

»Die bislang zwei Sponsorenabende waren ein voller Erfolg«

Zurück zur Pfullinger Drittliga-Mannschaft. »Wir wollen den Etat Stück für Stück aufbauen.« Um jedoch in Zweitliga-Dimensionen vorzustoßen (»da ist mindestens eine Million Euro nötig«), würde der VfL in der Region »die richtige Industrie und eine Person, die die Verrücktheit für die Sportart mitbringt«, benötigen. Im Klartext: »Es braucht viele Zufälle.« Überhaupt sei er ein Typ, der zunächst die Rahmenbedingungen verbessern und erst danach in Sportler investieren wolle. Die Hallen-Problematik in Pfullingen ist nicht wegzudiskutieren. »Uns fehlt sogar eine vierte Trainingsmöglichkeit für die erste Männer-Mannschaft«, erklärt Kurz. Damit nicht genug: Andere Mannschaften müssen sich bei ihren Übungseinheiten mit einem Teil der Kurt-App-Halle begnügen.

Kurz hat auch die anderen Teams des VfL im Blick. »Alle drei Frauen-Mannschaften haben in der vergangenen Saison den Aufstieg geschafft«, stellt er erfreut fest. Mit der ersten Garde der Frauen soll der Klassenverbleib in der Oberliga eingetütet werden.

»Ich habe 100 Oberligaspiele gepfiffen«

Äußerst interessant ist der Weg des Oliver Kurz vom Fußball-Schiedsrichter bis zum Pfullinger Handball-Abteilungschef. Als 15-Jähriger begann er mit der Schiedsrichterei. Die beiden Stuttgarter Markus Schmidt und Kurz pfiffen sich Stück für Stück nach oben. Schmidt kam letztlich in der Bundesliga an, für Kurz war die Oberliga Endstation. »Ich habe 100 Oberligaspiele gepfiffen und bin mit meiner Schiedsrichter-Laufbahn im Reinen«, erzählt er. Am 27. Februar 2006 fand er sogar im GEA Erwähnung. »Dass Schiedsrichter Oliver Kurz bei mehreren strittigen Situationen keinen Strafstoß für den SSV gab...«, war im GEA-Text nach der Oberliga-Begegnung zwischen Reutlingen und dem SGV Freiberg (0:1) zu lesen.

»Bei den Bayern-Frauen hatte ich eine gute Zeit«

Nachdem es ihn beruflich in eine Klinik am Tegernsee verschlagen hatte, landete er »per Zufall«, so Kurz, als Physiotherapeut bei den Bundesliga-Fußballerinnen des FC Bayern München. »Da war unter anderem Thomas Wörle Trainer. Das war eine gute Zeit.« Später machte Kurz quasi einen Ausflug in den Wintersport. »Ich betreute zwei Jahre das Nationalteam der Nordischen Kombination.« Kurz war dabei, als Eric Frenzel 2011 in Oslo am Holmenkollen Weltmeister wurde.

Kurz hatte die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi im Visier, »doch dann kam der Beruf dazwischen«. 2013 machte er sich in Reutlingen selbstständig. Olympia musste er sausen lassen. Erneut per Zufall landete er bei den Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen, die er insgesamt drei Jahre betreute. »So bin ich zum Handball gekommen. Die Göppinger Frauen haben bei mir das Interesse für Handball geweckt.« 2019 wurde er schließlich Abteilungsleiter bei den Eagles-Footballern, 2020 als Nachfolger von Karsten Amann Vorsitzender beim Gesamtverein SSV Reutlingen. Diese beiden Ämter gibt Kurz bei den Mitgliederversammlungen in den nächsten Wochen ab. Der Tausendsassa widmet sich mit voller Kraft den Pfullinger Handballern. (GEA)