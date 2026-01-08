Pfullinger Handballer treffen am Bodensee auf den Ex-Pfullinger Ralf Bader

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Drittligahandballer des VfL Pfullingen starten am Bodensee ins neue Jahr. Am Samstag (20 Uhr) gastieren sie bei der HSG Konstanz. Nach einer von Verletzungssorgen geprägten Hinrunde ist der VfL zuletzt auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Doch auch der Zweitliga-Absteiger aus Konstanz findet sich aktuell nicht dort wieder, wo man sich selbst sieht. Mit 16:14 Punkten rangiert die HSG derzeit auf Platz acht. Neben der knappen 28:29-Niederlage in der App-Halle im November musste sich Konstanz in dieser Saison unter anderem auch Aufsteiger TV Bittenfeld II geschlagen geben.

In der Winterpause mussten die Verantwortlichen der HSG zudem einen Wechsel auf der Trainerbank vornehmen. Vitor Baricelli legte sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Zum Jahresbeginn übernahm mit Ralf Bader ein alter Bekannter das Kommando: Der ehemalige Bundesliga-Rechtsaußen des VfL Pfullingen, der auch beim Legenden-Spiel im Rahmen des hundertjährigen Jubiläum im Sommer bewies, was noch in ihm steckt, coacht nun das Team. »Das wird eine spannende Herausforderung. Konstanz hat den Trainer gewechselt und Ralf Bader wird sicherlich schnell versuchen, der Mannschaft sein Gesicht zu geben«, sagt VfL-Trainer Fabian Gerstlauer. »In der Kürze der Zeit wird er aber nicht alles verändern können. Wir werden daher auf viele altbekannte Abläufe treffen.«

Schiemann wieder im Mannschaftstraining

Erfreuliche Nachrichten gibt es derweil aus dem Lazarett der Pfullinger. »Bei Niklas Roth sieht es inzwischen so gut aus, dass er am Samstag spielen kann. Er ist seit zwei Wochen wieder im Trainingsbetrieb und hat keine Probleme mehr«, berichtet Gerstlauer. Auch bei Lasse Schiemann zeigt sich der Coach vorsichtig optimistisch: »Lasse trainiert inzwischen wieder mit der Mannschaft, aber da müssen wir uns noch etwas gedulden.« Mit neuer Energie und der Aussicht auf lautstarke Unterstützung der mitreisenden Fans steigt die Vorfreude auf den Jahresauftakt am Bodensee spürbar. Der Mannschaftsbus fährt um 15.45 Uhr an der App-Halle ab. (GEA)