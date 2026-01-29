Pfullinger Drittliga-Handballer brauchen bessere Chancenverwertung

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach einem spielfreien Wochenende steht für die Drittliga-Handballer des VfL Pfullingen am Samstag das nächste Heimspiel an. Mit dem TV Erlangen-Bruck ist um 20 Uhr ein starker Aufsteiger in der Kurt-App Halle zu Gast. Dabei kommt es zum Duell der direkten Tabellennachbarn. Pfullingen ist – mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz – inzwischen auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht, »Brooklyn United«, wie sich der TV Erlangen-Bruck auch nennt, liegt momentan auf Rang elf.

Dass das zweite Heimspiel in diesem Kalenderjahr für die Echazstädter also keine leichte Aufgabe wird, weiß VfL-Trainer Fabian Gerstlauer. »Das Spiel wird eine richtig schwierige Aufgabe. Erlangen-Bruck wird mit viel Selbstvertrauen auftreten und wirkt als Team sehr geschlossen«, so der VfL-Coach. »Man sieht, dass sie auf dem Feld gemeinsam kämpfen. Viele ihrer Spiele waren extrem knapp, sie verteidigen sehr aggressiv und haben vorne große Qualität.« Mit Rechtsaußen Jonas Poser und Spielmacher Philipp von Alvensleben hebt er zwei Spieler des Turnvereins hervor. Poser sei einer der stärksten Rechtsaußen der Liga.

Ruhe und Geduld im Angriffsspiel gefordert

Für den VfL wird es vor allem darauf ankommen, die Stärken des Aufsteigers einzudämmen: »Entscheidend wird sein, ihre gefährlichen Gegenstöße zu verhindern und im Angriff geduldig gegen die Abwehr zu arbeiten. Wenn wir vorne ruhig bleiben, ergeben sich unsere Chancen«, betont Gerstlauer. Gleichzeitig wolle man die Fortschritte aus dem Training endlich auch im Spiel umsetzen, um erfolgreich zu sein. Eines muss im Vergleich zum letzten Heimspiel unbedingt besser werden: Die Chancenverwertung.

Erfreuliche Nachrichten gibt es zudem aus dem sich langsam lichtenden VfL-Lazarett: Rückraumspieler Fynn Hofele ist nach seiner Handverletzung aus dem Oktober wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. »Jetzt müssen wir eben schauen, wie weit er schon ist und ob am Wochenende erste Spielanteile möglich sind«, kommentiert Gerstlauer. Hinter dem Einsatz von Axel Goller steht krankheitsbedingt noch ein kleines Fragezeichen.

Kommt es zum Bruder-Duell?

Interessante Geschichte am Rande: Mit Jörn Marks ist der Bruder von VfL-Spielmacher Lasse Schiemann, der früher selbst das VfL-Trikot getragen hat, Teil des Teams von »Brooklyn United«. Es könnte am Samstag somit zu einem Bruder-Duell in der 3. Liga Süd kommen.