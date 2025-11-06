Niklas Roth ist beim VfL Pfullingen der nächste Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Unsere Personal-Situation wird nicht besser«, sagt ein ernüchterter Trainer Fabian Gerstlauer. Die Pfullinger Drittliga-Handballer werden seit einigen Wochen vom Verletzungspech im Sinne des Wortes gebeutelt. Nun hat es Niklas Roth erwischt. Der Torjäger, der in dieser Saison bereits 67 Mal getroffen hat, fällt wegen einer Knieverletzung einige Zeit aus. Nachdem Lasse Schiemann schon seit Februar auf der Verletztenliste steht, trugen sich in diese Rubrik in den vergangenen Wochen Axel Goller, Conrad Schmitt, Jason Ilitsch und Fynn Hofele ein. »Die Verpflichtung von Felix Zeiler vor einer Woche ist vor diesem Hintergrund noch wichtiger für uns«, erklärt Gerstlauer, der trotz der Verletzungs-Misere vor dem Derby am Samstag (20 Uhr, Kurt-App-Halle) gegen den TSV Neuhausen/Filder die Flinte nicht ins Korn werfen will. »Wir haben noch genügend Spieler, um guten Handball spielen zu können. Und wir wollen - mit der gleichen Atmosphäre wie gegen Konstanz im Rücken - unbedingt einen Heimsieg einfahren.«

Niklas Roth verletzte sich am vergangenen Samstag beim 29:28-Triumph gegen die HSG Konstanz. »Bei der Landung ist es passiert«, so Gerstlauer. Bei dem 26-Jährigen wurde ein Einriss der Patellasehne diagnostiziert. Roth fehlt dem VfL in den nächsten Spielen, möglicherweise sogar bis Jahresende. »Man darf bei dieser sensiblen Sehne nicht zu früh beginnen, deshalb werden wir Niki behutsam aufbauen«, beschreibt der Coach die Marschroute. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht dem VfL am Samstag Youngster Noah Schrade (Fußgelenkverletzung).

Das Duell gegen Neuhausen/Filder ist ein Spezielles. Neuhausens Coach Daniel Brack (siehe Interview) war von 2019 bis 2023 Trainer des VfL. Felix Zeiler, der vergangene Saison für Neuhausen spielte, wurde vor Wochenfrist in einer Blitzaktion zu den Pfullingern zurückgeholt, für die er bereits von 2021 bis 2024 zum Ball griff. In den Neuhäuser Reihen stehen mit Tobias Haag, Lukas Fischer, Daniel Schliedermann und Julian Reinhardt vier frühere VfL-Akteure. Philipp Keppeler und Luis Sommer stammen aus der Jugend der JSG Echaz-Erms. (GEA)