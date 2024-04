Michael Konietzny tritt als Trainer des VfL Pfullingen zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der auf Platz zehn abgerutschte Fußball-Verbandsligist VfL Pfullingen hat auf die sportliche Krise reagiert: Die Sportliche Leitung um Spielleiter Jan Herrmann und Abteilungsleiter Paul Stingel gab am späten Mittwochabend umfassende Änderungen im Trainerteam bekannt. Trainer Michael Konietzny und Co- sowie Athletiktrainer Alex Sulzberger legen ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Die Co-Trainer Florian Schwend und Philipp Staneker wurden von ihren Aufgaben entbunden. Jörg Kluge übernimmt ab sofort bis zum Saisonende die Leitung der Verbandsligamannschaft.

Der VfL hat zuletzt sechs Pflichtspiele in Folge nicht mehr gewinnen können. Die Abstiegssorgen werden immer größer. Die 1:4-Heimniederlage gegen Aufsteiger TV Echterdingen am vergangenen Spieltag bildet den Tiefpunkt in der laufenden Saison. Konietzny hatte das mit Abstand jüngste Team der Liga im August übernommen. Der 41-Jährige sollte die erfolgreiche Arbeit von Trainer Daniel Güney fortführen, den es nach zwei Spielzeiten zum Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach gezogen hat. Bis vor vier Wochen war die Welt in Pfullingen auch noch in Ordnung, der VfL stand in der Verbandsliga-Tabelle auf Platz sechs. Doch mit nur einem erzielten Punkt aus den vergangenen sechs Partien rutschte der Club auf Platz 10 ab. Der Vorsprung auf Rang 13, den vermeintlichen ersten Abstiegsrang, beträgt nur noch einen Zähler.

Für Konietzky endete damit die bereits zweite Amtszeit als Trainer der Pfullinger. Er stand bereits von 2016 bis 2021 auf der Kommandobrücke. Nun soll ein neuer Trainer die Wende bringen: Jörg Kluge, ehemaliger Trainer der zweiten Mannschaft und ehemalige Sportlicher Leiter des Vereins. »Wir schätzen Jörgs Einsatz sehr und danken ihm im Voraus dafür. Wir müssen nach vorne blicken«, werden die beiden Sportchefs in der Pressemitteilung zitiert. (GEA)