Krimi mit Happy End für den VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Dieses Derby ist nichts für schwache Nerven. 22 Sekunden vor Feierabend bedient Schmitt Schmidt - und der erzielt den 27:26 (15:15)-Siegtreffer für den VfL Pfullingen gegen den HBW Balingen-Weilstetten II. Beim Stand von 26:26 nimmt VfL-Trainer Fabian Gerstlauer eine Auszeit. Danach setzt der 19 Jahre alte Rückraum-Mitte-Mann Conrad Schmitt den 22 Jahre alten Rechtsaußen Julius Schmidt in Szene, der schließlich Balingens Keeper Magnus Bierfreund mit einem Heber überlistet. Schmidt beweist dabei große Nervenstärke, war er doch zuvor in einer aussichtsreichen Situation an Bierfreund gescheitert. Der Pfullinger Sieg ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. Balingens Coach Micha Thiemann beantragt 16 Sekunden vor Schluss eine Auszeit. Beim letzten Angriff dieser Begegnung nimmt sich Kalle Gaugisch den Wurf aus dem Rückraum, der erneut starke Pfullinger Torhüter Felix Maar wehrt den Ball ab. Aus, vorbei. Der VfL bleibt ungeschlagen, weist 7:1 Punkte auf und rückt in der Tabelle auf Platz zwei nach vorne.

Thiemann niedergeschlagen

»Das war ein tolles Derby«, urteilte Gerstlauer. »Ich muss den Hut ziehen vor der Balinger Mannschaft, die 60 Minuten ein Top-Tempospiel zeigte.« Dagegen saß Thiemann, der einst viele Jahre für Pfullingen spielte und als Jugendtrainer Spuren in der Echazstadt hinterließ, niedergeschlagen auf der Bank. »Diese Niederlage tut weh. Die Jungs hätten es verdient gehabt, etwas mitzunehmen.« In der Schlussphase habe sich »die Erfahrung durchgesetzt«. Er sei »stolz auf unsere Energieleistung. In dieser Besetzung haben wir noch nie zusammengespielt«, erklärte Thiemann. Bemerkenswert: Bei der zweiten Garde des Zweitligisten Balingen-Weilstetten standen ausschließlich Akteure des Jahrgangs 2004 und jünger auf dem Feld. Der 21 Jahre alte Bierfreund war der Team-Senior. Mit Tizian Dinger, Friedrich Henselek und Gaugisch waren drei Spieler des Jahrgangs 2008 mit von der Partie. Apropos Gaugisch: Kalle Gaugisch ist der Sohn von Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch, der einst für den VfL Pfullingen in der Bundesliga am Ball war.

Bei den Pfullingern lief erneut nicht alles rund. »Wir wussten, dass es zäh wird«, berichtete Kapitän Lukas List, der mit sieben Erfolgen bester Torschütze des VfL war. Die meisten Treffer in dieser Begegnung erzielte Balingens Linksaußen Mischa Locher, der den Ball zehn Mal (davon sieben Siebenmeter) in die Maschen jagte. Der 21 Jahre alte frühere Pfullinger Jugendspieler entwickelt auf dem Spielfeld eine enorme Dynamik, ist schnell, abschlussstark und fintenreich. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis Locher bei Balingen in der Zweitliga-Mannschaft eine feste Größe wird.

Nach dem 25:22 den Sack nicht zugemacht

Bis zur 46. Minute bewegten sich beide Mannschaften vor 850 Zuschauern in der Kurt-App-Halle auf Augenhöhe. Dann schlug der alte Fuchs List zu. Zunächst erkämpfte sich der Abwehrchef den Ball und traf mit seinem Wurf aus der eigenen Hälfte ins leere Tor - 23:22 (51. Minute). Dann gewann List in der Abwehr erneut einen Zweikampf, sprintete einige Meter nach vorne und beförderte den Ball ins leere Tor - 24:22 (52.). Der Kapitän stellte die Weichen auf Sieg. Und als in der 53. Minute der treffsichere Kreisläufer Paul Prinz (sechs Tore) das 25:22 markierte, setzte kaum jemand in der Halle noch einen Pfifferling auf Balingen-Weilstetten II.

Doch die Youngster-Truppe kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Den Pfullingern unterliefen einige Fehler (List: »Da waren wir nicht clever genug«), die bestraft wurden. Zwei Mal Locher und Daan van Vliet trafen - 25:25 (58.). Der Krimi war am Siedepunkt. Sascha Brodbeck brachte Pfullingen mit 26:25 nach vorne, ehe Denis Milosavljevic im direkten Gegenzug den 26:26-Gleichstand herstellte. Dann bediente Schmitt Schmidt - dieses Duo sorgte somit für ein Happy End für den VfL. »Am Ende waren wir wieder in der entscheidenden Szene da«, sagte List. Und verabschiedete sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht. (GEA)