Jason Ilitsch vom VfL Pfullingen muss unters Messer

PFULLINGEN. Fabian Gerstlauer kann nicht meckern: »Nach einem Viertel der Saison und so vielen Auswärtsspielen haben wir uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet«, betont der Trainer des Handball-Drittligisten VfL Pfullingen. In der Tat: Die Echazstädter haben fünf ihrer sieben Begegnungen in der Fremde absolviert und sind nach Minuspunkten Spitzenreiter. In der regulären Tabelle wird der VfL auf Platz drei notiert.

Vor dem Pfullinger Gastspiel am Samstag (19.30 Uhr) beim Schlusslicht HG Oftersheim/Schwetzingen ist das Pfullinger Sorgenpaket allerdings wieder ein bisschen dicker geworden. Jason Ilitsch steht dem VfL in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung. Bei dem 23-Jährigen wurde in Markgröningen ein Knorpelschaden in der rechten Schulter diagnostiziert. »Jason wird im November operiert und steht uns lange Zeit nicht zur Verfügung«, berichtet Gerstlauer.

Lasse Schiemann im Aufbautraining voll im Soll

Der VfL muss somit auf zahlreiche Akteure verzichten. Bei Rechtsaußen Axel Goller (Bänderriss) dürfte es noch einige Wochen bis zu seinem Wiedereinstieg dauern. Regisseur Conrad Schmitt (Meniskusriss) wurde am Montag operiert und steht deshalb einige Zeit auf der Ausfall-Liste. Noch gar nicht zum Einsatz kam in dieser Saison Lasse Schiemann. Der 22 Jahre alte Rückraum-Mitte-Akteur befindet sich laut Gerstlauer »im Aufbautraining voll im Soll. Er tastet sich heran«. An einen Einsatz von Schiemann ist allerdings in diesem Jahr nicht mehr zu denken.

Nach dem »absoluten 31:30-Kampfsieg« (Gerstlauer) in Fürstenfeldbruck steht der VfL auch bei der HG Oftersheim/Schwetzingen vor einer hohen Hürde. Das Schlusslicht hatte zuletzt Verletzungspech. »Mit Florian Burmeister kehrte bei Oftersheim/Schwetzingen ein Leistungsträger zurück. Wir brauchen eine richtig gute Leistung, um dieses Spiel zu gewinnen«, stellt Gerstlauer seine Schützlinge auf einen heißen Tanz ein. Die nächsten Tage werden für die Pfullinger stressig, stehen sie doch vor einer Englischen Woche. Am Samstag geht's nach Schwetzingen, am Mittwoch zum Nachholspiel nach Kornwestheim und am 1. November gastiert die HSG Konstanz in der Kurt-App-Halle. (GEA)