Gegen Zweitligisten lange mitgehalten: VfL Pfullingen auf spannendem Weg

PFULLINGEN. Johnny Beck, einer der drei Zugänge beim Handball-Drittligisten VfL Pfullingen, brachte seinen ersten Pflichtspielauftritt für seinen neuen Club auf folgenden Nenner: »Die erste Halbzeit hat sehr viel Spaß gemacht. In der zweiten Halbzeit hat der Spaß und die Kraft nachgelassen.« Pfullingen zog sich in der ersten DHB-Pokalrunde gegen den Zweitliga-Club TV Hüttenberg achtbar aus der Affäre. Zur Pause führten die Gäste lediglich mit 13:12, ehe der klare Favorit aus Mittelhessen in der zweiten Hälfte das Zepter in die Hand nahm und mit 28:20 gewann. Der Pokal-Wettbewerb, in dem es in der ersten Runde im Gegensatz zum DFB-Pokal im Fußball keine imposanten Einnahmemöglichkeiten und kein Antrittsgeld gibt, ist für die Pfullinger damit abgehakt. Nun gilt die Konzentration dem Punktspielstart am Samstag, 30. August, in Kornwestheim.

Die VfL-Fans unter den 500 Zuschauern in der Kurt-App-Halle erlebten lange Zeit eine Pfullinger Mannschaft, die ihren Anhängern in der bevorstehenden Runde viel Freude bereiten kann und die einen spannenden Weg eingeschlagen hat. Die Neuen verfügen über viel Qualität, Youngster Fynn Hofele kann nach einem Schnupperjahr in der 3. Liga eine tragende Rolle übernehmen, Conrad Schmitt meldet sich zurück und der restliche Kader hat vergangene Saison, die der VfL als Sensations-Dritter abschloss, seine gehobene Drittliga-Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Außerdem: Gegen Hüttenberg fehlten neben dem langzeitverletzten Lasse Schiemann Torjäger Niklas Roth (Knieprobleme) und Kreisläufer Sascha Brodbeck (Faserriss).

»In der ersten Halbzeit haben wir im Angriff gute Lösungen gefunden und sehr stabil verteidigt«, urteilte Pfullingens Trainer Fabian Gerstlauer. Nach dem Seitenwechsel habe sein Team einige klare Möglichkeiten vergeben. Zudem wurde Kapitän und Abwehrchef Lukas List bereits in der 32. Minute nach der dritten Zeitstrafe mit der Roten Karte bedacht. In der 48. Minute sah auch noch Mathis Roth den roten Karton. Während Pfullingen nur noch wenige personelle Optionen hatte, konnten die Hüttenberger, die vergangene Saison als Dritter nur haarscharf am Aufstieg in die Bundesliga vorbeischrammten, munter durchwechseln, ohne dass ein Qualitätsverlust entstand. »In der ersten Hälfte agierten wir im Angriff zu kompliziert und hatten eine schlechte Körpersprache«, kritisierte Hüttenbergs Trainer Stefan Kneer sein Ensemble. »In der zweiten Hälfte haben wir den Sieg souverän nach Hause geschaukelt. Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns«, fügte Kneer hinzu. Der Ex-Nationalspieler wurde vergangene Runde in der 2. Liga als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Gerstlauer beorderte zu Beginn Torhüter Daniel Schlipphak, Rechtsaußen Axel Goller, Kreisläufer Paul Prinz, Linksaußen Christopher Rix, den Halbrechten Hofele, den Halblinken Tim Hafner und als Regisseur Beck aufs Feld. »Rückraum Mitte ist eine neue Aufgabe für mich, die ich aber annehme«, erklärte der vom Liga-Rivalen Wölfe Würzburg zu den Echazstädtern gestoßene Beck. Als Spielmacher durfte sich auch Youngster Conrad Schmitt versuchen (siehe Box). Der langfristige Ausfall von Schiemann bereitet dem VfL Sorgen, doch Gerstlauer ist am Tüfteln und arbeitet an Alternativen.

Der VfL zeigte in Durchgang eins eine Klasse-Leistung, ging durch Hofele (7. Minute) beim 3:2 erstmals in Führung und lag danach auch beim 10:9, 11:10 und 12:11 kurz vor dem Seitenwechsel vorne. Imponierend in den ersten 30 Minuten: Keeper Schlipphak glänzte mit sieben Paraden, Rechtsaußen und VfL-Rückkehrer Goller erzielte gleich zwei seiner fünf Tore aus einem unmöglichen Winkel, Beck beschäftigte die Hüttenberger Hintermannschaft mit seiner Schnelligkeit und Dynamik, Hofele bewies Durchsetzungsvermögen. Der dritte Neue, Keeper Felix Maar, durfte bei zwei Siebenmetern zwischen die Pfosten.

In der zweiten Halbzeit agierten die Hüttenberger entschlossener und ließen den Ball gut durch die Reihen laufen. Der langjährige Erstligist setzte sich über die Stationen 17:14 (36.), 21:16 (44.) und 25:18 (52.) zum 28:20-Endstand ab.