Felix Maar vom VfL Pfullingen der Mann des Abends

PFULLINGEN. Felix Maar kam, sah, parierte - und avancierte zum Mann des Abends. Der Torhüter-Neuzugang des Handball-Drittligisten VfL Pfullingen präsentierte sich beim 27:21-Heimsieg gegen Saase3 Leutershausen in Gala-Form. Der Lohn: Am Ende gab's Felix-Sprechchöre. Der 20-Jährige wurde von den Fans und seinen Mitspielern gefeiert. »Ich habe gleich nach meiner Einwechslung zwei Bälle gehalten. Das war wichtig für mich«, ließ er die Partie Revue passieren. »Das Zusammenspiel mit der Abwehr hat hervorragend funktioniert.« Zudem sei die Stimmung in der Kurt-App-Halle »super« gewesen »und in unserer Mannschaft war Feuer drin«.

In der 20. Minute rückte Maar beim Spielstand von 12:9 für Daniel Schlipphak, der bis zu diesem Zeitpunkt zwei Bälle abgewehrt hatte, zwischen die Pfosten. Seine erste Glanztat: Er parierte einen Wurf von Jakob Leun. Wenige Sekunden später kam Niklas Krämer am Kreis zum Abschluss - Maar wehrte den Ball ab. Zwei Minuten später kam der dritte Wurf aufs VfL-Gehäuse, Hannes Weindl zog ab, Maar parierte. Die Pfullinger Anhänger jubelten. Und fragten sich: Wer steht denn da im Tor? Der in Wernau wohnende Maar kam vor Saisonbeginn vom Regionalligisten TV Plochingen zum VfL. »Felix hat in einem Probetraining bei uns absolut überzeugt. Er ergänzt sich sehr gut mit Daniel Schlipphak«, erklärt der Sportliche Leiter Simon Tölke die Gründe für Maars Verpflichtung. (GEA)