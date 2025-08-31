Drittliga-Spiel des VfL Pfullingen abgesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KORNWESTHEIM. Die Pfullinger Drittliga-Handballer hätten am Samstag in Kornwestheim in die Punkterunde 2025/26 starten sollen. Daraus wurde nichts. Die Partie wurde abgesetzt. Grund: Ein Wasserschaden in der Sporthalle Ost in Kornwestheim. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

»Die Kornwestheimer haben vormittags bemerkt, dass Wasser in die Halle fließt. Auf Bildern hat man gesehen, wie vom Dach Wasser runtergeflossen ist und sich auf dem Boden Pfützen gebildet haben«, berichtet Pfullingens Trainer Fabian Gerstlauer. Er und seine Schützlinge hätten gerne ihren ersten Punktspielauftritt gehabt: »Wir waren alle heiß und gut vorbereitet. Wir hatten Bock auf das Spiel.« Nun wolle er die bevorstehende Trainingswoche »nutzen, um Automatismen weiter einzuschleifen«. Während einige Vereine bereits zwei Begegnungen absolviert haben, bestreitet der VfL nun am Samstag (20 Uhr, Kurt-App-Halle) gegen Leutershausen sein erstes Punktspiel. Die als Aufstiegs-Mitfavorit gehandelten Leutershausener sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. (GEA)