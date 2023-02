Dem VfL Pfullingen gelingt der erhoffte Befreiungsschlag

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach drei Niederlagen in Folge ist dem VfL Pfullingen der Befreiungsschlag gelungen – und was für einer: Der Drittligist von der Echaz setzte sich am Samstagabend vor 400 Zuschauern in der Kurt-App-Halle souverän mit 32:24 (17:11) gegen die SG Leutershausen durch und fuhr damit die ersten zwei Punkte im neuen Jahr 2023 ein.

»Ich bin heute wirklich sehr zufrieden mit der Leistung«

In den ersten zehn Minuten gestaltete sich die Partie noch ausgeglichen, ehe der VfL Pfullingen mit einem 3:0-Lauf von 6:5 auf 9:5 ein wenig wegziehen konnte. SG-Trainer Marc Nagel reagierte darauf mit einer Auszeit. In der Folge verkürzte Leutershausen auf 9:6, kam in der 23. Minute durch einen Sieben-Meter-Tor von Gianluca Pauli auch wieder auf zwei Tore (12:10) heran. Danach drückte der VfL Pfullingen, angeführt von einem sehr gut aufgelegten Daniel Schlipphak im Tor, aber wieder aufs Tempo und zog bis zur Pause auf 17:11 davon.

Die zweite Halbzeit begann mit einigen Zwei-Minuten-Strafen. Zunächst musste Kreisläufer Paul Prinz, der mit sieben Toren am Ende der beste Pfullinger Torschütze war, auf die Bank, weniger als eine Minute später traf es auch Niklas Roth und seinen Gegenspieler Max Schmitt. Pfullingen ließ sich davon nicht beirren, ging durch die Tore von Felix Zeiler und Jason Ilitsch zum 20:12 erstmals mit acht Toren in Führung. Leutershausen verkürzte danach auf 20:14, wirklich gefährlich wurden die Gäste den Echazkrokodilen aber nicht mehr.

Der Vorsprung pendelte bei sechs bis sieben Toren ein. In der Spitze führte der VfL Pfullingen sogar mit neun Toren. Am Ende feierte der VfL Pfullingen einen deutlichen 32:24-Heimsieg. Die Pfullinger springen damit wieder auf den fünften Tabellenplatz der 3. Liga Süd, nachdem der Blick zuletzt eher nach unten gerichtet werden musste.

»Ich bin heute sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Es war sicherlich eine schwere Aufgabe und wir konnten einen souveränen Sieg einfahren«, strahlte VfL-Trainer Daniel Brack nach dem Spiel. »In der Abwehr hatten wir Leutershausen gut im Griff«, lobte Brack sein Team und hob auch die gute Torhüterleistung von Daniel Schlipphak hervor. (GEA)