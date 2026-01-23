Weltmeister Guido Buchwald wird heute 65 Jahre alt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der VfB wird auf immer und ewig »sein« Verein bleiben. Guido Buchwald wurde zum Ehrenspielführer der Stuttgarter ernannt. Als Fußball-Profi hat er für die Schwaben in elf Jahren 325 Bundesliga-Spiele bestritten. Die Urawa Red Diamonds bezeichnet der gebürtige West-Berliner als »zweite Heimat«. Keine Frage: Der Weltmeister von 1990 hat als Spieler, Trainer und Funktionär einiges erlebt. An diesem Samstag feiert der Walddorfhäslacher seinen 65. Geburtstag. Im Gespräch mit dem GEA blickt Buchwald auf besondere Momente seiner Karriere zurück und erklärt, dass er noch immer alle Hände voll zu tun hat.

- Zufrieden mit dem aktuellen VfB

Am Donnerstag war Buchwald als Markenbotschafter des Clubs natürlich beim Europa-League-Spiel gegen die AS Rom dabei. »Seit Ruhe eingekehrt ist und wieder sachlich gearbeitet wird« ist Buchwald wieder »sehr zufrieden« mit dem VfB und »absolut happy«. Cheftrainer Sebastian Hoeneß, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle hätten dafür gesorgt, dass »wieder richtig schwäbisch-gut geschafft wird. Das ist es, was den VfB ausmacht«. Geschenkt wurde dem Club dabei nichts. Mit der Rückkehr und dem Festsetzen in den Top Fünf der Bundesliga sei man »wieder da, wo wir früher einmal waren«. Mentalität und Charakter seien zurückgekehrt ins Team. Der tolle Fußball macht ihm Spaß - »und der Erfolg gibt Recht«.

Guido Buchwald ist Ehrenspielführer des VfB Stuttgart und arbeit als Markenbotschafter für den schwäbischen Traditionsclub. Foto: Jörg Halisch/Witters Guido Buchwald ist Ehrenspielführer des VfB Stuttgart und arbeit als Markenbotschafter für den schwäbischen Traditionsclub. Foto: Jörg Halisch/Witters

- Genug zu tun

Buchwalds Rentenbescheid sagt, dass er nächstes Jahr offiziell in den Ruhestand gehen dürfte. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass sich der umtriebige Geschäftsmann dann auf die faule Haut legt. Markenbotschafter beim VfB, die eigene Sportmarketing-Agentur, der Sitz im Aufsichtsrat der Morgenstern AG und, ganz neu, der Job als Botschafter der Firma Topregal - das sind Dinge, die seinen Tag ausfüllen. »Ich habe allerdings das große Privilleg, das machen zu können, was mir Spaß macht.« Er ist davon überzeugt, auch in Zukunft noch das eine oder andere bewegen zu können. Auch wenn die Hüften und die Knie Verschleißerscheinungen vorweisen, fühlt er sich immer noch fit. Deshalb wird er auch noch das eine oder andere Mal für die VfB-Legenden im Trikot mit dem roten Brustring auflaufen.

- Diamonds zu Ruhm und Ehre geführt

Die Urawa Red Diamonds bezeichnet Buchwald als seine »zweite Heimat«. Sein letzter Japan-Besuch datiert jedoch schon aus dem August 2024. Damals hatte er den VfB im Rahmen der internationalen Vermarktung in den Fernen Osten begleitet. Für dieses Jahr hat er sich vorgenommen, wieder mal an seine andere große Wirkungsstätte zurückzukehren. »Der japanische Fußball interssiert mich nach wie vor unheimlich«, sagt Buchwald, der die Reds einst zu Ruhm und Ehre geführt hat. Zwischen 1994 und 97 stieg er als Spieler mit dem Club aus den Niederungen bis zu Platz drei empor. 2004 kehrte er als Trainer zurück und feierte 2006 mit dem Double aus Meisterschaft und Pokalsieg seinen größten sportlichen Erfolg als Coach - logischerweise wurde er damals als Trainer des Jahres ausgezeichnet. »Wir haben alles gewonnen«, erinnert sich Buchwald und stellt klar: »Weder davor noch danach ist Urawa nochmals so gut gewesen.«

Guido Buchwald gehört seit Oktober offiziell der »Hall of Fame« des deutschen Fußballs an. Rechts: Lothar Matthäus. Foto: Valeria Witters Guido Buchwald gehört seit Oktober offiziell der »Hall of Fame« des deutschen Fußballs an. Rechts: Lothar Matthäus. Foto: Valeria Witters

- Frischling in der Hall of Fame

Der Ehrenspielführer des VfB gehört seit Oktober offiziell der »Hall of Fame« des deutschen Fußballs an. Buchwald ist eine von mittlerweile 53 kickenden Legenden, die in die 2019 gegründete Ruhmeshalle im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund aufgenommen wurden. »Das ist eine Auszeichnung, auf die ich unheimlich stolz bin«, verrät der langjährige Nationalspieler. 1984 debütierte Buchwald in der deutschen Nationalmannschaft, für die er insgesamt 76-mal auflief.

- Prägender Auftritt im Stadio Olimpico

Sechs Jahre später strebte Buchwald beim Turnier in Italien dem Höhepunkt seiner Karriere entgegen. Der zuverlässige Defensivspezialist kam bei allen sieben Endrundenspielen zum Einsatz und glänzte dabei auch mit ungeahnten Offensiv-Qualitäten sowie mit technischen Raffinessen. Im Finale gegen Argentinien kam es dann zum direkten Duell mit Diego Maradona. Über das gesamte Spiel ließ Buchwald seinen Kontrahenten mit stets fairen Mitteln im Stadio Olimpico von Rom nicht zur Entfaltung kommen. »Das war das wichtigste Spiel meines Lebens und der WM-Titel ist natürlich mein größter sportlicher Erfolg.« Im Kreise der Nationalmannschaft erlebte Buchwald aber auch seine größten Enttäuschungen. Der damalige Bundestrainer Franz Beckenbauer strich Buchwald aus dem vorläufigen Aufgebot für die WM 1986 in Mexiko. »Alle Anzeichen haben darauf hingedeutet, dass ich dabei bin. Und dann kam Franz in mein Zimmer und hat rumgedruchst«, erinnert sich Buchwald noch wie heute. »Es war für mich unbegreiflich.«

- Von Augenthaler geadelt

1990 in Italien dann ein völlig anderes Bild. Buchwald hatte im WM-Achtelfinale gegen die Niederländer beide deutschen Tore vorbereitet - das erste per Übersteiger für seinen besten Freund im Team, Jürgen Klinsmann. Solche Finessen kannte man zuvor nicht vom zuweilen hölzern wirkenden Defensivspieler. Doch weder die filigrane Einlage im Giuseppe-Meazza-Stadion zu Mailand, noch der Ausspruch von Fernseh-Kommentator Gerd Rubenbauer (»Unser Diego«) nach dem Sieg im Finale gegen die Argentinier und dem klar gewonnenen Duell mit dem seinerzeit besten Spieler der Welt sind Ausgangspunkt für seinen Spitznamen. »Vor der WM hatten wir im Training mal wieder Fünf-gegen-zwei gespielt, und Klaus Augentaler bekam nie den Ball«, erinnert sich Buchwald noch genau: »Daraufhin hat Auge gesagt: Du spielst ja wie Diego!« Der Spitzname bedeutet ihm sehr viel. Er sei »eine riesige Auszeichnung«, auf die der Fußball-Arbeiter stolz ist, »weil den Leuten schneller Diego als Buchwald einfällt, wenn sie mich irgendwo sehen und ansprechen«.

Guido Buchwald hatte mit einem Kopfballtor am letzten Spieltag in Leverkusen entscheidenden Anteil daran, dass der VfB Stuttgart 1992 Deutscher Meister wurde. Foto: Valeria Witters Guido Buchwald hatte mit einem Kopfballtor am letzten Spieltag in Leverkusen entscheidenden Anteil daran, dass der VfB Stuttgart 1992 Deutscher Meister wurde. Foto: Valeria Witters

- Mit Köpfchen zur Meisterschaft

Bei der Frage nach dem wichtigsten Tor seiner Fußballerkarriere muss Buchwald ebenfalls nicht lange nachdenken. Als Kapitän des VfB Stuttgart machte er am 16. Mai 1992 durch seinen Kopfballtreffer in der 86. Minute den 2:1-Sieg bei Bayer Leverkusen im letzten Saisonspiel. Es war das entscheidende Tor. »Keiner hat mehr damit gerechnet.« So machte Buchwald seine zweite deutsche Meisterschaft mit dem VfB nach 1984 höchstpersönlich perfekt. Ein historischer Triumph für den Fußballer, der zwischen 1969 und 1977 sein Rüstzeug als Jugendlicher beim SV Wannweil mitbekam.

- Feier im Kreise der Familie

All das ist lange her. So manches wird aber sicherlich zur Sprache kommen, wenn Buchwald sein 65. Wiegenfest begeht - ganz unspektakulär im Kreise der Familie mit der Verwandschaft, Ehefrau Sylvia sowie seinen beiden Söhnen Julian (34) und Jannik (38), die ihn schon jeweils ein Mal zum Opa gemacht haben. (GEA)