Warum es beim VfB Stuttgart Plätze ohne Sicht gibt

In der MHP-Arena in Stuttgart gibt es in zwei Blöcken auf der Haupttribüne gleich mehrere Sitzplätze, von denen aus der Blick auf das Spielfeld nahezu unmöglich ist.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. In der MHP-Arena in Stuttgart gibt es in zwei Blöcken auf der Haupttribüne gleich mehrere Sitzplätze, von denen aus der Blick für die VfB-Fans auf das Spielfeld nahezu unmöglich ist (siehe Bild). Es handelt sich um jeweils genau fünf Reihen im Unterrang links und rechts seitlich neben dem Oberrang des Stadions. Wie kann das sein? Und welche Zuschauer zahlen für diese Plätze womöglich sogar noch eine Stange Geld?

Tatsächlich Niemand! Denn diese Plätze werden vom VfB nicht zum Verkauf angeboten. Sie bleiben entweder leer, wie auf dem Bild aus der Begegnung am Dienstag beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zu erkennen ist. Oder sie sind, bei Bedarf, für Sicherheits- und Ordnungspersonal vorgesehen. »Die Anzahl der Plätze, die aufgrund zu starker Sichtachseneinschränkung nicht in den Verkauf gehen, beläuft sich in der MHP Arena auf weniger als 50«, sagt ein Sprecher des VfB Stuttgart auf GEA-Anfrage.

Bauliche Gründe als Erklärung für diese Plätze

Dass es diese Plätze überhaupt gibt, habe auch mit der baulichen Weiterentwicklung der MHP-Arena über die zurückliegenden rund 25 Jahre zu tun, heißt es. Bereits vor der Modernisierung des Stuttgarter Stadions zur Heim-Europameisterschaft 2024 gab es diese Abschnitte ohne richtige Sicht auf den Rasen. Nach dem Neubau der Haupttribüne sind dann noch einige weitere Plätze dazugekommen. Das hebt sich unter dem Strich allerdings auf, weil es durch die Umbauarbeiten jetzt mehr Plätze auf der Haupttribüne als zuvor gibt.

Gleichzeitig gibt es noch zahlreiche Plätze mit leicht eingeschränkter Sicht in der MHP-Arena. Anders als die Plätze seitlich im Unterrang, werden diese jedoch verkauft. Der VfB-Sprecher erklärt: »Plätze mit partiellen Sichtbehinderungen, die der VfB als «sichtbehindert» ausweist und preislich reduziert anbietet, gibt es in der MHP Arena knapp 1.000. Diese finden sich in allen Stadionbereichen, unter anderem auch direkt am Spielertunnel der Haupttribüne sowie im Oberrang der Kurven nahe der Videowände.«

Ein Blick quer durch Fußball-Europa zeigt, dass es auch in vielen anderen Stadien Plätze gibt, von denen die Zuschauer kaum etwas oder gar nicht sehen können. Wie aus der Auflistung bei ran.de zu entnehmen ist, gehen die Plätze nahezu ohne Sicht, anders als beim VfB, teilweise trotzdem in den Verkauf. (GEA)