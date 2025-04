War dies der Befreiungsschlag für den VfB Stuttgart?

Ermedin Demirovic (rechts) zeigt es an: Für den VfB Stuttgart geht's in große Finale nach Berlin.

STUTTGART. »Das werde ich in meinem Leben nie vergessen! Ich glaube, Berlin wird crazy«, sagte Nick Woltemade. Sein Sturmpartner Ermedin Demirovic rang auch noch kurz nach Mitternacht beim Gang durch die Mixed Zone mit den Emotionen: »Unbeschreiblich. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin.« Und Trainer Sebastian Hoeneß meinte am ZDF-Mikro nur: »Überragend. Die Jungs sind einfach überragend.«

Nicht lange ist es her, da titelten zahlreiche Blätter dieses Landes - darunter auch der GEA - mit Blick auf den VfB Stuttgart: »Europa rückt in weite Ferne.« Zwar wurde dem Vizemeister zugetraut, dass er am Mittwochabend im Pokal-Halbfinale RB Leipzig schlagen kann und nach zwölf Jahren Abstinenz am 24. Mai zum Endspiel an die Sehnsuchtsstätte Berliner Olympiastadion zurückkehrt. Man war allerdings davon ausgegangen, dass der Gegner beim nationalen Saison-Abschluss in der Bundeshauptstadt wieder Bayer Leverkusen heißen würde. Doch der Double-Sieger scheiterte krachend und peinlich auf der Bielefelder Alm, dem neuen Hexenkessel des deutschen Fußballs.

Woltemade warnt vor Bielefeld

Und so trifft der VfB nach dem 3:1-Erfolg gegen Leipzig in knapp sechs Wochen nun auf den Drittligisten aus Ostwestfalen. Der Pokalsieg und damit der erste Titel seit der Meisterschaft 2007 wäre, um im Wortlaut Demirovics zu bleiben, nicht in Worte zu fassen. Und die daraus resultierende Qualifikation für die Europa League sogar das i-Tüpfelchen. Natürlich sind die Stuttgarter der Mega-Favorit. Natürlich wird die Arminia am Wegfall des Heimrechts zu knabbern haben. Und natürlich könnte man ganz frech die Frage stellen: War der Erfolg am Mittwoch bereits der vorweggenommene Pokalsieg?

»Auf gar keinen Fall«, antwortete Woltemade dem GEA ganz entschieden. »Da wartet eine sehr gute Mannschaft auf uns.« Wenn es einer wissen muss, dann der 23 Jahre alte Senkrechtstarter. Der U 21-Nationalspieler ist schließlich einer vom Fach und outete sich kürzlich im Fußball-Podcast »Copa TS« von Tommi Schmitt: »Wenn ich wählen müsste zwischen Dresden gegen Essen und Liverpool gegen Chelsea, würde ich Dresden gegen Essen gucken. Denn so ein Drittliga-Spiel ist schon geil anzugucken.«

Er kenne die meisten Jungs von Bielefeld noch aus der Zeit und seiner Leih-Station beim SV Elversberg vor zwei Jahren. »Ich kannte gegen Leverkusen jeden Namen. Und auch den Trainer kenne ich gut«, sagte der Stürmer nach dem emotionalen Abend in der MHP-Arena mit Blick auf Arminia-Chefcoach Mitch Kniat. »Ich habe mit Elversberg damals gegen den SC Verl gespielt, wo Mitch Trainer war. Der hat in der 3. Liga mit seinem Spielansatz alle schwindelig gespielt«, wusste Woltemade noch ganz genau. Also: Obacht!

Hoeneß hält Lobeshymne auf seine Mannschaft

Das hat allerdings erst einmal noch Zeit. Zunächst ist wieder das Trocken-Brot-Geschäft Bundesliga angesagt. Genauer gesagt, das knifflige Gastspiel »anne Castroper« beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Aus dem Halbfinal-Sieg können die Stuttgarter Rückenwind für die verbleibenden sieben Partien mitnehmen. Endlich mal wurde eine Führung über die Zeit gebracht - 18 Punkte haben die Schwaben im bisherigen Saisonverlauf in der Liga deshalb bereits verspielt. Und endlich mal hat die Mannschaft »genau das gemacht, was wir vor dem Spiel besprochen haben«, so VfB-Trainer Hoeneß.

Heißt: Zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, sich in den schwierigen Phasen gegenseitig unterstützt, mit Leidenschaft verteidigt, Blöcke gesetzt und wichtige Zweikämpfe gewonnen. Der 42-Jährige war mächtig stolz auf seine Jungs: »Ich muss den Hut ziehen vor meiner Mannschaft.«

War dies nun tatsächlich der ersehnte Befreiungsschlag des Tabelle-16. der Rückrunden-Tabelle? »Ich hoffe«, sagte Torschütze Woltemade. »Und wenn es nicht der Turnaround war, dann können wir uns nach sieben Spielen nochmal auf ein geiles Spiel freuen.« Fakt ist: Der Druck, sich über die Bundesliga für das internationale Geschäft qualifizieren zu müssen, ist fürs Erste weg. Das kann ein entscheidender Faktor für eine Aufholjagd in der deutschen Eliteklasse werden. Nichtsdestotrotz ist der DFB-Pokal »der schnellste Weg nach Europa«, wie es Vorlagengeber Demirovic auf den Punkt brachte. Der 21 Millionen Euro teure Angreifer, der bei den Fans nicht immer einen leichten Stand hat, äußerte kurz nach Mitternacht noch einen Wunsch: »Schön wäre es, wenn wir es über die Liga schon klar machen und das Finale als Bonus nehmen können. Ohne Druck, uns für irgendwas qualifizieren zu müssen.« (GEA)